Гражданин Узбекистана пытался пробраться из Беларуси в Литву при помощи фольги

Источник материала: Tut.by

22 января сотрудники Друскининкайской заставы задержали гражданина Узбекистана, который незаконно перешел границу со стороны Беларуси, причем задом наперед. В подкладке его одежды была вшита фольга. Иностранец надеялся благодаря этому избежать тепловизоров. Об этом сообщили в Службе охраны государственной границы Литвы.



Фото: Служба охраны государственной границы Литвы

Подозрительного мужчину зафиксировали благодаря системе видеонаблюдения. На нем была одежда защитного цвета, а контрольную полосу он пересек идя задом наперед.

Пограничники с кинологами выехали на место нарушения границы. Бельгийская овчарка быстро указала место, где неизвестный спрятал свою одежду, обшитую изнутри фольгой, и ботинки. Позже задержали и нарушителя. Им оказался 37-летний гражданин Узбекистана.









Он рассказал, что пересек границу, двигаясь спиной вперед, чтобы пограничники решили, что кто-то пробрался из Литвы в Беларусь. Одежду он обшил изнутри фольгой, поскольку понадеялся, что это поможет обмануть тепловизоры. Перейдя границу он переоделся в другую одежду, взятую с собой.

По факту незаконного пересечения границы проводится расследование. Нарушителю грозит штраф, арест или лишение свободы сроком до 2 лет.