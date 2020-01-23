Одна секунда и одна петарда. 9-летний мальчишка в Гомеле получил страшные травмы, играя на улице

Источник материала: Tut.by

На 4-м этаже Гомельской областной детской клинической больницы в палате хирургического отделения уже третью неделю лежит 9-летний Тимур Смык. 7 января, в Рождество, взрывом петарды мальчику оторвало правую кисть, обожгло лицо, глаза, повредило кишечник и барабанную перепонку.





Хотя до полного заживления ран еще далеко, родители Тимура — Ольга и Игорь — уже сейчас задумываются о бионическом протезе, который хоть немного поможет их ребенку. Но для этого нужны десятки тысяч долларов. Самые бюджетные протезы нужного типа делают в Москве. Без помощи им никак не обойтись — в семье растут пятеро сыновей. Тимур — средний.

На столике в палате — конструкторы, книги, учебные пособия. Кстати, пришлось купить тетради и ручку для левшей. Теперь Тимуру нужно учиться писать в прописях левой рукой.





Родителям тяжело вспоминать день, когда все произошло. Мама плачет — начинает плакать и Тимур. Папа прижимает сына к себе, гладит и успокаивает.

— Тимур у нас домашний совсем. Хотя гимназия, где он учится, близко, в школу его водил папа, забирала — я. И на улицу он без нас редко ходил — я в декретном отпуске, каждый день надо выбираться на прогулку с младшими сыновьями. Поэтому вот так и гуляли всегда — все вместе, — рассказывает Ольга.



Мама Тимура Ольга. У женщины пятеро сыновей, и буквально на днях, 21 января, в Гомеле ей торжественно вручили Орден Матери. С чествования она побежала в больницу.

Семья живет в частном секторе. Детей там практически нет. Но в соседний дом к бабушке из Минска приезжает друг Тимура — Никита. 7 января он как раз гостил в Гомеле и позвал мальчишку погулять.

— Я разрешила им побыть во дворе, но Никита сказал, что там скучно и позвал сына за ворота. Потом они просились в магазин — не пустила. В итоге разрешила гулять в переулке — чтобы я могла в любой момент выйти и видеть, где они. Тимур знал, что от дома отходить нельзя — и никогда этого не делал.

Но в этот раз, поддавшись на уговоры старшего по возрасту Никиты, Тимур ушел с ним на другую улицу. Там обычно собирается много мальчишек.

— Прошло буквально 15 минут, — вспоминает Ольга, — и звонит Никита. Кричит: «Приходите срочно сюда — Тимуру вызывают «скорую». Я спрашиваю, куда идти, не понимаю, что происходит — думала, авария, мало ли, много машин ездит. Выбежали на улицу — а навстречу какой-то водитель к нам спешит — сообщить о беде.

Оказывается, мальчишки на дороге нашли петарду и попробовали ее взорвать. Сначала — Никита, но у него не получилось — и он отдал петарду и зажигалку Тимуру… Взрыв был такой силы, что ребенку оторвало кисть руки, обожгло глаза, повредило барабанную перепонку. На животе сгорели толстая куртка и комбинезон, сквозь одежду были травмированы живот и кишечник.

Пока прибежали родители, еще до прибытия скорой, мальчику уже наложили повязку. Родители до сих пор очень благодарны этому человеку.

— Мы даже не успели узнать, как его зовут, но он сделал все быстро и грамотно! Передайте ему низкий поклон!





Когда скорая привезла Тимура в хирургию детской больницы, здесь уже все было готово к приему экстренного пациента. Сначала прооперировали руку. После оказалось, что травмирован кишечник — врач на УЗИ заметил небольшое скопление воздуха внутри брюшной полости. Пришлось удалить часть кишечника. Родители говорят, что если бы не профессионализм диагноста, могло бы случиться непоправимое.

Из-за ожога глаз Тимуру пришлось пять дней провести в повязке, которая закрывала лицо — и все это время было непонятно, сохранено ли зрение. К счастью, обошлось.

В реанимации мальчик провел две недели.





Заведующий хирургическим отделением Юрий Дмитриев говорит, что таких выносливых и терпеливых детей он давно не видел. Кстати, таких травм от взрыва петарды за всю свою многолетнюю практику — тоже.

— Теперь главное, чтобы Тимур вернулся к нормальной жизни. Для этого нужен хороший протез.

Но до момента установки протеза должно пройти около полугода — за это время сформируется культя.





Ольга и Игорь открыли благотворительный сбор, их родственники и друзья написали о нем в соцсетях — и родители потрясены, как много небезразличных и добрых людей появилось в их жизни: кто-то перечисляет деньги, кто-то звонит и пишет. Поддерживают, по словам мамы, и в гимназии, где учится мальчик.

— Мы хотим, чтобы через год TUT.BY написал о том, что наш сын — снова с двумя руками и что он все преодолел. Ведь его очень ждут в секции по самбо — он больше всего скучает именно по спорту, — обнимает Тимура отец.





Если вы хотите помочь Тимуру все преодолеть, можете помочь его семье в сборе средств на протезирование кисти руки. — транзитный счет BY91AKBB38193821002553000000 на благотворительный счёт BY33AKBB31340000432683020300 в филиале 300/Операционная служба, бессрочный (для белорусских рублей); — транзитный счет BY33AKBB38193821023673000000 на благотворительный счёт BY55AKBB31340000432733020300 в филиале 300/Операционная служба, бессрочный (для евро); — транзитный счет BY33AKBB38193821023673000000 на благотворительный счёт BY70AKBB31340000432723020300 в филиале 300/Операционная служба, бессрочный (для российских рублей); — транзитный счет BY33AKBB38193821023673000000 на благотворительный счёт BY03AKBB31340000432703020300 в филиале 300/Операционная служба, бессрочный (для долларов США). Назначение платежа: зачисление на счет Смыка Игоря Михайловича для сбора денежных средств на лечение сына Тимура.

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