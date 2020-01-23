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В международных поездах БелЖД теперь можно рассчитаться за чай или постельное белье карточкой
23.01.2020 22:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Теперь за чай, постель и другие услуги в международных поездах БелЖД можно будет расплатиться банковской карточкой на протяжении всего маршрута, а не только во время движения по Беларуси. Об этом
В целях улучшения качества обслуживания пассажиров Белорусская железная дорога установила в поездах международных линий mpos-терминалы для оплаты услуг по банковским платежным карточкам международных платежных систем Visa и Mastercard.
«Реализация данного проекта позволит пассажирам рассчитываться в поездах БЖД с помощью банковской карточки, в том числе за чайную продукцию и постельное белье, излишнюю ручную кладь и услуги вагона-ресторана», — отметили в БелЖД.
Теперь все поезда международных линий оснащены терминалами. Раньше оплатить услуги банковской карточкой можно было только во время движения поезда по территории Беларуси.
В БелЖД также отметили, что оплатить чай, постельное белье или ужин в вагоне-ресторане можно будет только при устойчивой мобильной связи.
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В БелЖД также отметили, что оплатить чай, постельное белье или ужин в вагоне-ресторане можно будет только при устойчивой мобильной связи.
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