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В международных поездах БелЖД теперь можно рассчитаться за чай или постельное белье карточкой

23.01.2020 22:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Теперь за чай, постель и другие услуги в международных поездах БелЖД можно будет расплатиться банковской карточкой на протяжении всего маршрута, а не только во время движения по Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба БелЖД.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров Белорусская железная дорога установила в поездах международных линий mpos-терминалы для оплаты услуг по банковским платежным карточкам международных платежных систем Visa и Mastercard.

«Реализация данного проекта позволит пассажирам рассчитываться в поездах БЖД с помощью банковской карточки, в том числе за чайную продукцию и постельное белье, излишнюю ручную кладь и услуги вагона-ресторана», — отметили в БелЖД.

Теперь все поезда международных линий оснащены терминалами. Раньше оплатить услуги банковской карточкой можно было только во время движения поезда по территории Беларуси.

В БелЖД также отметили, что оплатить чай, постельное белье или ужин в вагоне-ресторане можно будет только при устойчивой мобильной связи.

 
 
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В БелЖД также отметили, что оплатить чай, постельное белье или ужин в вагоне-ресторане можно будет только при устойчивой мобильной связи.
 
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