Главное о пневмонии, Анфимов и кровать Цеслера, Лукашенко с Tesla и любимые имена - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Мы желаем вам и всем вашим близким здоровья. Ведь на фоне новостей про опасный вирус пневмонии из Китая только об этом и думаешь. Вот здесь мы собрали все, что уже известно про болезнь: в Поднебесной от вируса погибли уже 26 человек, там на карантин закрыто уже два города (наши земляки поделились , что тем, что там творится), коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах — Таиланде, Вьетнаме, в Южной Корее, Сингапуре, США и Японии. В Беларуси в инфекционную больницу положили 20-летнюю минчанку, которая несколько дней назад вернулась из Китая (к счастью, у нее грипп). Минздрав рассказал, что в страну поступили реактивы, необходимые для диагностики нового коронавируса, а в аэропорту всех прилетающих встречают с тепловизором. В общем, надеемся, что дальше все будет хорошо, а пока расскажем, что еще происходило вчера.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Сегодня будет много новостей из Шклова : туда отправляется президент Александр Лукашенко. По планам у него там посещение завода газетной бумаги, но ведь совсем недалеко там и знаменитые «обоср…ные» коровы"! А вчера президент встречался с учеными: пообещал приехать к ним на Tesla, снова раскритиковал учебники и рассказал про свое отношение к синоптикам.

: туда президент Александр Лукашенко. По планам у него там посещение завода газетной бумаги, но ведь совсем недалеко там и знаменитые «обоср…ные» коровы"! А вчера президент встречался с учеными: приехать к ним на Tesla, учебники и про свое отношение к синоптикам. Посол России Минск могут в ближайшее время найти решения по нефти и газу">считает, что в ближайшее время Минск и Москва могут найти решения по нефти и газу. Тем временем компании Гуцериева подкорректировали январские планы по поставкам «черного золота», а мы подсчитали , сколько же стоит для нас нефть.

Тем временем компании Гуцериева январские планы по поставкам «черного золота», а мы , сколько же стоит для нас нефть. Помните, недавно случился скандал из-за стоимости аренды для творческих мастерских. Например, в мастерской известного художника Владимира Цеслера проверяющие нашли кровать . И в том числе поэтому подняли ставку за аренду в четыре раза — с 400 долларов до 1,5 тысячи долларов в месяц. Председатель КГК Леонид Анфимов лично занялся этим вопросом (и кровать тоже посмотрел).

. И в том числе поэтому подняли ставку за аренду в четыре раза — с 400 долларов до 1,5 тысячи долларов в месяц. Председатель КГК Леонид Анфимов (и кровать тоже посмотрел). Белстат сообщил любопытные данные о наших зарплатах . Оказывается, в ноябре прошлого года примерно каждый четвертый белорус зарабатывал от 1000 до 1500 рублей. А знаете, сколько тех, кто получал меньше 300? У нас в тему есть рассказ про один из заводов Брестчины , где иногда платят еще меньше.

любопытные . Оказывается, в ноябре прошлого года примерно каждый четвертый белорус зарабатывал от 1000 до 1500 рублей. А знаете, сколько тех, кто получал меньше 300? У нас в тему есть про , где иногда платят еще меньше. Кстати, о рынке труда. В прошлом году ситуация там улучшилась: фактическая безработица снизилась, компании активнее нанимали работников, у многих выросли зарплаты. Но специалисты предупреждают : некоторые сферы стоят перед серьезными рисками, а дальнейшее повышение зарплат планируют далеко не все наниматели.

: некоторые сферы стоят перед серьезными рисками, а дальнейшее повышение зарплат планируют далеко не все наниматели. Нацбанк проверил, как банки выдают кредиты . Не обошлось без нарушений — рассказываем об этом подробнее. К слову, вот здесь у нас свежая подборка кредитов на квартиры (с расчетами, сколько по ним придется платить).

. Не обошлось без нарушений — об этом подробнее. К слову, вот здесь у нас кредитов на квартиры (с расчетами, сколько по ним придется платить). Белорусам все-таки придется несколько месяцев платить за шенгенскую визу 80 евро, хотя МИД Беларуси просил ЕС о «заморозке» действующей цены в 60 евро.

несколько месяцев платить за шенгенскую визу 80 евро, хотя МИД Беларуси просил ЕС о «заморозке» действующей цены в 60 евро. Страшные травмы получил гомельский мальчик из-за петарды. 9-летний Тимур Смык лежит в больнице уже третью неделю : 7 января, в Рождество, взрывом петарды мальчику оторвало правую кисть, обожгло лицо, глаза, повредило кишечник и барабанную перепонку. Врачи говорят, что таких выносливых и терпеливых детей они давно не видел. И таких травм от взрыва петарды — тоже.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Лихачи-водители ликуют: с середины декабря на дорогах их контролируют на 57 камер скорости меньше. К счастью, за это время не было новостей о том, что из-за превышения скорости происходили жуткие ДТП. А раз так, то, может, и камеры возвращать не нужно? Мы проехали по городам и деревням Минской и Гродненской областей, где стационарные камеры устанавливали по просьбам местных жителей. Для некоторых из них, чьи дома оказались посреди республиканский дорог, по которым фуры объезжают платные дороги, радары стали настоящим спасением.





про стереотипы по отношении к многодетным . Поговорили с Майей о том, как действительно выглядит ее жизнь и почему теории про «рожающих за квартиры» часто не имеют никакого отношения к реальности. Майя Терекулова — мама троих детей. Она пишет заметки о своей семье в фейсбуке, и эти сценки, изложенные откровенно и нежно, полюбились многим. Недавно Майя написалас Майей о том, как действительно выглядит ее жизнь и почему теории про «рожающих за квартиры» часто не имеют никакого отношения к реальности.

В прошлом году чаще всего мамы и папы из Минска называли дочек Софией. Мы посмотрели, как в прошлом году столичные мамы и папы чаще всего называли дочек и сыновей , а также сравнил, как изменилась мода на имена за последние пять лет (спойлер: почти никак).

, а также сравнил, мода на имена за последние пять лет (спойлер: почти никак). Минские транспортники получили первый троллейбус с автономным ходом . Пока он проходит обкатку, а уже в этот понедельник уже выйдет на маршрут с пассажирами. Показываем новинку .

. Пока он проходит обкатку, а уже в этот понедельник уже выйдет на маршрут с пассажирами. . В центре Мозыря на горе возвышается собор святого Архангела Михаила. Это визитная карточка города, и обычно туристов сначала везут именно сюда. Мало кто знает, что в 30-е годы церковь была тюрьмой НКВД. Заключенных содержали на 3-этажных нарах в центральном зале, в соседнем здании «особые тройки» выносили приговоры, часто — расстрельные. Убивали тоже в церкви, тела укладывали штабелями и присыпали известью. Правда стала известна 50 лет спустя .

О СПОРТЕ

Время биатлона! Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пропустивший два этапа по причине рождения сына, ознаменовал свое возвращение победой в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке. Глыбу современного биатлона — Мартна Фуркада — он обогнал на 11 секунд. Кстати, вот здесь у нас подробная история невероятного француза.





Мы считаем, что это просто пас и гол года : смотрите , что творят Неймар и Мбаппе. А вот здесь — лучшая шайба за 10 лет по версии НХЛ.

: , что творят Неймар и Мбаппе. А — за 10 лет по версии НХЛ. Организаторы Australian Open отложили начало матчей на большинстве кортов. Дело в том, что накануне в Мельбурне выпал дождь из грязи. Но до этого турнир успел покинуть последний из белорусов.

Все новости четверга, 23 января





Кстати, вы помните, что сегодня пятница, а значит совсем скоро — выходные. Но будьте осторожны: на сегодня снова объявили штормовое предупреждение. Так что всего можно ожидать. Вон на днях в Новогрудке что с неба падало: похоже на град, но нет . Хорошего вам дня!

Ваша редакция