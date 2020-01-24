Ветер, дождь и гололедица. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

В ближайший уик-энд, по данным pogoda.by, гомельчан снова ждут дожди, ветер и слякоть.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Итак, в субботу, 25 января, температура воздуха днем поднимется до +4°С, но сильный западный ветер все испортит. К тому же есть вероятность, что он принесет мокрый снег.

В воскресенье утром будьте внимательны — на дороге возможна гололедица. Днем ожидается +2°С и дождь.

Хороших выходных, друзья, несмотря ни на что!

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