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Ветер, дождь и гололедица. Погода в Гомеле в выходные
24.01.2020 07:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайший уик-энд,
Итак, в субботу, 25 января, температура воздуха днем поднимется до +4°С, но сильный западный ветер все испортит. К тому же есть вероятность, что он принесет мокрый снег.
В воскресенье утром будьте внимательны — на дороге возможна гололедица. Днем ожидается +2°С и дождь.
Хороших выходных, друзья, несмотря ни на что!
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В ближайший уик-энд гомельчан снова ждут дожди, ветер и слякоть.
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