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Мокрый снег и до +3°С. Все о погоде в Бресте в выходные

24.01.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте ожидается мокрый снег, сообщает pogoda.by.


В субботу будет сплошная облачность и без осадков. Утром на улице будет около 0 °C, днем воздух прогреется до +3°С. К вечеру пройдет мокрый снег.

В воскресенье утром также ожидается мокрый снег. Днем будет облачно, без осадков. Столбик термометра поднимется до двух градусов тепла.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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В субботу мокрый снег пройдет вечером, а в воскресенье - утром.
 
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