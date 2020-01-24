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Мокрый снег и до +3°С. Все о погоде в Бресте в выходные
24.01.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Бресте ожидается мокрый снег, сообщает
В субботу будет сплошная облачность и без осадков. Утром на улице будет около 0 °C, днем воздух прогреется до +3°С. К вечеру пройдет мокрый снег.
В воскресенье утром также ожидается мокрый снег. Днем будет облачно, без осадков. Столбик термометра поднимется до двух градусов тепла.
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В субботу мокрый снег пройдет вечером, а в воскресенье - утром.
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