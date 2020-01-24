Мокрый снег и до +3°С. Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте ожидается мокрый снег, сообщает pogoda.by .





В субботу будет сплошная облачность и без осадков. Утром на улице будет около 0 °C, днем воздух прогреется до +3°С. К вечеру пройдет мокрый снег.

В воскресенье утром также ожидается мокрый снег. Днем будет облачно, без осадков. Столбик термометра поднимется до двух градусов тепла.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .