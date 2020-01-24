Ветрено и тепло. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Так и хочется спросить: «А зима в этом сезоне выйдет погулять?». В эти выходные — точно нет, говорит нам прогноз. В Могилеве будет все так же нетипично тепло для конца января, а еще ветрено. Обещают и мокрый снег. На следующей неделе, по предварительным данным, погода будет примерно такой же.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 24 января, будет пасмурно и ветрено, без существенных осадков и +3 °С.

В субботу будет до +4 °С и тоже пасмурно, порывы ветра будут достигать 14 м/с.

В воскресенье, 26 января, прогнозируют +1…4 °С, порывистый ветер в середине суток, днем и ночью — мокрый снег.

В понедельник ожидается, что ветер утихнет и выпадет мокрый снег, который, возможно, даже немного полежит — температура воздуха опустится до 0…+2 °С.

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