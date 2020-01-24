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За раскрашенный памятник Пушкину активиста отправили в СИЗО на два месяца

24.01.2020 11:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Активисту Филиппу Шаврову официально предъявлено обвинение по уголовному делу о хулиганстве — за разукрашенные руки на памятнике Пушкину. Об этом сообщают правозащитники центра «Весна».


24 января стало известно, что минчанину предъявлено обвинение по ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса (Хулиганство). За это, согласно санкции статьи, грозит от штрафа или общественных работ и вплоть до 3 лет лишения свободы.

Срок содержания под стражей ему продлили на 2 месяца. На днях его как раз перевели из ИВС на Окрестина в СИЗО на Володарского в Минске.

Как сообщало ранее МВД, Филипп Шавров сам явился в милицию после новостей о том, что кто-то разрисовал красной краской памятник русскому поэту Александру Пушкину. Свой мотив парень не пояснил, уточняли в милиции. Известно, что, кроме того, активиста подозревают в нанесении граффити «Свабоду Севярынцу!».


Несколько лет назад Филипп Шавров «изрубил» памятник Ленину на улице Короткевича в Минске, за что получил год условно.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Теперь ему официально предъявлено обвинение по уголовному делу.
 
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