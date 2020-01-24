Минскую ТЭЦ топят мазутом - жители жалуются на вонь и сажу. Что говорят энергетики

Источник материала: Tut.by

Жители минских микрорайонов Сухарево и Красный Бор жалуются на неприятный химический запах. На подоконниках домов и стеклах автомобилей — сажа. Минчане связывают это с переводом на мазут столичной ТЭЦ. Что ответили на запрос TUT.BY энергетики.





Жители: в Сухарево и Красном Бору — химический запах и сажа на подоконниках

На снимке выше — салфетка в саже и подоконник. Фото прислали жители микрорайона Красный Бор. В телеграм-чате этого района жители обсуждают странную сажу, которая появилась на подоконниках в последние недели.

— Был неприятно удивлен вот такими осадками на подоконнике, — написал TUT.BY читатель. — Этим всем мы дышим! Мы живем прямо возле «Материка», на десятом этаже — трафик тут всегда будь здоров, но чтобы прямо крупинки сажи — такое, наверное, впервые.

Пользователь добавляет, что чувствует и неприятный запах по утрам.

Пишут и жители Сухарево. На улицах Панченко, Сухаревская, Шаранговича — вонь.

— Химический запах, напоминающий мазут, рубероид или что-то другое. Невозможно находиться на улице, проветривать квартиру. Не хотелось бы отравиться и отравить своих детей.

«Минскэнерго»: нарушений нет

В РУП «Минскэнерго» подтвердили TUT.BY, что с 8 января и по настоящее время днем и по ночам котельное оборудование минской ТЭЦ-4 работает на смеси основного топлива (природного газа) и резервного (мазута). При этом структура топлива за указанный период была такой: природный газ — 45%, мазут — 55%.

«Эксплуатация оборудования и ведение режимов его работы ведется оперативным персоналом станции в соответствии с разработанными в процессе испытаний и утвержденными режимными картами, с соблюдением экологических нормативов, установленных комплексным природоохранным разрешением. Поддержание оптимальных режимов работы котлов производится в автоматическом режиме. Автоматизация процессов горения (поддержание оптимального соотношения топливо-воздух), способствует снижению предельно допустимых концентраций выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников выбросов филиала. Нарушений в работе котлов не выявлено, — сообщает предприятие. — Топочный мазут соответствует стандартам. Оборудование мазутного хозяйства — в исправном состоянии и работает без замечаний, как при разгрузке топлива, так и при подаче его на сжигание в котлы».



Минская ТЭЦ-4, 2014 год. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Отвечают в «Минскэнерго» и на вопрос, как контролируются выбросы загрязнающих веществ в атмосферу. Этим занимается аккредитованная лаборатория филиала, а также система контроля выбросов, установленная на дымовой трубе № 2 ТЭЦ-4 — автоматически. Во время сжигания мазута лаборатория филиала делает замеры каждый день, протоколы по требованию отправляют в Минский городской комитет природных ресурсов.

«Внешний контроль выбросов загрязняющих веществ осуществлялся также Республиканским центром аналитического контроля Минприроды 17 января, замечаний нет», — отмечает «Минскэнерго.

Качество атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны филиала и на территории прилегающей жилой застройки осуществляется с периодичностью раз в квартал.