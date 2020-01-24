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Осенняя зима. Погода в Гродно в последние январские выходные

24.01.2020 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в последние выходные января будет все так же дождливо, по-осеннему серо, а еще ветрено. Правда, в воскресенье ветер успокоится, но зато пойдет мокрый снег, сообщает pogoda.by.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В субботу днем — +3…5°C. Сплошная облачность, вечером и утром возможны дожди, днем — сильный ветер.

В воскресенье опять серо и пасмурно. Утром и вечером возможен мокрый снег, днем — дождь. Температура воздуха днем — +1…3°C.

Хороших выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в последние выходные января будет все так же дождливо, по-осеннему серо, а еще ветрено. Правда, в воскресенье ветер успокоится, но зато пойдет мокрый снег.
 
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