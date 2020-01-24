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На зиму рассчитывать не приходится? Прогноз погоды на выходные

24.01.2020 12:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни из-за атлантических циклонов, которые один за другим смещаются по северу Европы, на зиму рассчитывать не приходится. Будет преобладать сырая оттепельная погода. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В субботу, 25 января, во многих районах пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег), которые будут сопровождаться порывистым ветром. Ночью и утром на отдельных участках дорог образутся гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит –1...+4°С, максимальная днем +1...6°С.

В воскресенье, 26 января, продолжится поступление теплой неустойчивой воздушной массы. В отдельных районах, в основном по северо-западу республики, возможны небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит –3...+2°С, максимальная температура днем 0...+5°С.

В понедельник, 27 января, местами по республике пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью –2...+3°С, максимальная температура днем составит 0...+5°С.

 
 
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Будет преобладать сырая оттепельная погода.
 
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