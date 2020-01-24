ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как привиться от пневмонии и чем опасна гипервентиляция легких? На вопросы отвечают врачи-пульмонологи

24.01.2020 12:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Онлайн-конференция «Заболевания легких у взрослых и детей» проходит на информационных порталах «Здоровые люди» (24health.by) и TUT.BY. Болезни легких — одни из самых распространенных в мире. Причины большинства из них — курение, инфекции и наследственность. Как избежать заболеваний легких? Как не пропустить пневмонию? Всегда ли нужно лечить кашель? Когда кашель превращается в бронхит? Можно ли восстановить легкие, если бросить курить?


Фото: портал «Здоровые люди»

На вопросы отвечают:

Елена Игнатьевна Давидовская, главный внештатный пульмонолог Минздрава, кандидат медицинских наук, заведующая отделом пульмонологии и хирургических методов лечения болезней органов дыхания РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии;

Владимир Иванович Бобровничий, главный внештатный детский пульмонолог Минздрава, кандидат медицинских наук, декан педиатрического факультета Белорусского государственного медицинского университета.

— Насколько эффективно сделать прививку от пневмонии для взрослых? Если да, когда вы рекомендуете сделать ревакцинацию взрослым?

Елена Давидовская: Очень важный вопрос. Прививка от пневмонии, а точнее от пневмококковой инфекции (одной из разновидностей которой и является пневмония, вызванная этим микроорганизмом), — это высокоэффективный специфический способ защиты. Следует понимать, что причиной пневмонии могут быть и другие возбудители, но самым распространенным и значимым из них во всех возрастных группах остается именно особый вид стрептококка — пневмококк.

Это микроорганизм может вызывать синуситы, отиты, обострения хронических заболеваний дыхательных путей. Для взрослых риск заболеть пневмококковой пневмонией повышается при наличии у человека хронических заболеваний — сердечно-сосудистых, бронхолегочных, онкологических, болезней печени, почек, крови, сахарном диабете и иммунодефицитных состояний. Кроме того, из-за физиологических изменений такому риску особенно подвержены люди старше 65 лет. Прививаясь пневмококковой вакциной, мы надежно защищаем себя именно от этого вида инфекции, в том числе пневмококковой инфекции номер 1 — пневмонии.

Сегодня существует несколько разновидностей пневмококковых вакцин, в том числе зарегистрированных и применяющихся в нашей стране. Если вы ранее уже прививались, ревакцинация проводится не ранее чем через три года. Кроме того, для ревакцинации вы можете вызвать и другой вид пневмококковой вакцины — конъюгированную, ревакцинация после которой в последующем не потребуется. Подробную информацию о видах пневмококковых вакцина и схема вакцинации/ревакцинации вы можете получить в каждом учреждении, где она проводится.

— Хотелось бы узнать, связано ли посинение губ во время тренировок с легкими? Год назад я поносила тяжести и у меня посинели губы. Теперь каждую тренировку (занимаюсь Даосскими практиками, которые не предполагают больших нагрузок) у меня синеют губы. Я полностью проверила сердце: УЗИ, снимали показания, когда крутила велосипед, консультация у кардиолога — все в норме. Кровь на биохимию — тоже все в норме, немного повышен холестерин. Мне сказали, что это может быть гипервентиляция легких, так как упражнения на дыхание и энергетику. Подскажите, нужно ли мне обращаться к пульмонологу? Флюорографию я делала, патологий не выявлено.

Елена Давидовская: Не совсем обычный вопрос. Посинение губ, в том числе во время физической нагрузки, может являться симптомом целого ряда заболеваний. Поэтому необходимо детальное обследование. Часть исследований вы уже выполнили. В случае, если не обнаружено значимой сердечно-сосудистой патологии, анемии, рентгенологических признаков заболевания легких, посинение губ может быть связано с гипервентиляцией. Гипервентиляция — это избыточное по частоте и глубине дыхание, которое не соответствует в данный момент физиологической потребности (отсутствие интенсивной физической нагрузки). Чтобы разобраться в ситуации и подобрать в последующем оптимальный вид физических упражнений можно дополнительно обратиться к пульмонологу для проведения диагностических функциональных тестов, а также к неврологу.

(Обновляется)

 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Онлайн-конференция «Заболевания легких у взрослых и детей» проходит на информационных порталах «Здоровые люди» (24health.by) и TUT.BY. Болезни легких - одни из самых...
 
Новости дня
Новости общества
 
Авиакомпания Air China отменила пятничный рейс из Пекина в Минск. Но не из-за вируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика