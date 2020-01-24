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Как привиться от пневмонии и чем опасна гипервентиляция легких? На вопросы отвечают врачи-пульмонологи
24.01.2020 12:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Онлайн-конференция «Заболевания легких у взрослых и детей» проходит на информационных порталах «Здоровые люди»
— Насколько эффективно сделать прививку от пневмонии для взрослых? Если да, когда вы рекомендуете сделать ревакцинацию взрослым?
Елена Давидовская: Очень важный вопрос. Прививка от пневмонии, а точнее от пневмококковой инфекции (одной из разновидностей которой и является пневмония, вызванная этим микроорганизмом), — это высокоэффективный специфический способ защиты. Следует понимать, что причиной пневмонии могут быть и другие возбудители, но самым распространенным и значимым из них во всех возрастных группах остается именно особый вид стрептококка — пневмококк.
Это микроорганизм может вызывать синуситы, отиты, обострения хронических заболеваний дыхательных путей. Для взрослых риск заболеть пневмококковой пневмонией повышается при наличии у человека хронических заболеваний — сердечно-сосудистых, бронхолегочных, онкологических, болезней печени, почек, крови, сахарном диабете и иммунодефицитных состояний. Кроме того, из-за физиологических изменений такому риску особенно подвержены люди старше 65 лет. Прививаясь пневмококковой вакциной, мы надежно защищаем себя именно от этого вида инфекции, в том числе пневмококковой инфекции номер 1 — пневмонии.
Сегодня существует несколько разновидностей пневмококковых вакцин, в том числе зарегистрированных и применяющихся в нашей стране. Если вы ранее уже прививались, ревакцинация проводится не ранее чем через три года. Кроме того, для ревакцинации вы можете вызвать и другой вид пневмококковой вакцины — конъюгированную, ревакцинация после которой в последующем не потребуется. Подробную информацию о видах пневмококковых вакцина и схема вакцинации/ревакцинации вы можете получить в каждом учреждении, где она проводится.
— Хотелось бы узнать, связано ли посинение губ во время тренировок с легкими? Год назад я поносила тяжести и у меня посинели губы. Теперь каждую тренировку (занимаюсь Даосскими практиками, которые не предполагают больших нагрузок) у меня синеют губы. Я полностью проверила сердце: УЗИ, снимали показания, когда крутила велосипед, консультация у кардиолога — все в норме. Кровь на биохимию — тоже все в норме, немного повышен холестерин. Мне сказали, что это может быть гипервентиляция легких, так как упражнения на дыхание и энергетику. Подскажите, нужно ли мне обращаться к пульмонологу? Флюорографию я делала, патологий не выявлено.
Елена Давидовская: Не совсем обычный вопрос. Посинение губ, в том числе во время физической нагрузки, может являться симптомом целого ряда заболеваний. Поэтому необходимо детальное обследование. Часть исследований вы уже выполнили. В случае, если не обнаружено значимой сердечно-сосудистой патологии, анемии, рентгенологических признаков заболевания легких, посинение губ может быть связано с гипервентиляцией. Гипервентиляция — это избыточное по частоте и глубине дыхание, которое не соответствует в данный момент физиологической потребности (отсутствие интенсивной физической нагрузки). Чтобы разобраться в ситуации и подобрать в последующем оптимальный вид физических упражнений можно дополнительно обратиться к пульмонологу для проведения диагностических функциональных тестов, а также к неврологу.
(Обновляется)
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Как привиться от пневмонии и чем опасна гипервентиляция легких? На вопросы отвечают врачи-пульмонологи
Онлайн-конференция «Заболевания легких у взрослых и детей» проходит на информационных порталах «Здоровые люди» (24health.by) и TUT.BY. Болезни легких - одни из самых...
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