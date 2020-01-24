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«Нам бы ноги – у нас все было бы хорошо». История первоклассника, который обязательно будет ходить

24.01.2020 12:59 — Новости Общества | 21.by  
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Источник материала: 21.by

 Когда Давид родился – ему не давали шансов. Сейчас ему 8 лет. И несмотря на 4 степень утраты здоровья, он учится в обыкновенной школе и ничем не отличается от сверстников, кроме одного: он не может самостоятельно ходить. Мечтает он о малом: ходить на физкультуру, играть с ребятами в футбол. До исполнения этой мечты ему остался последний шаг! Поможем Давиду встать на ноги!

«Нам бы ноги – у нас все было бы хорошо». История первоклассника, который обязательно будет ходить

Давид – третий ребенок в семье Левонюк. Родился он на 29 неделе, крохотным и очень слабеньким. Легкие не раскрылись, и малыш провел 8 дней в реанимации на аппарате ИВЛ, потом более месяца в отделении для недоношенных. Прогнозы были неблагоприятными.
– Говорили, что ребенок будет глубокий инвалид: ни поворачиваться, ни сидеть, ни говорить он не будет. Будет умственно отсталым, – рассказывает мама Давида, Татьяна. – Мы ребеночка забрали, не теряли ни надежды, ни времени. Сразу начали ЛФК, массаж.
Давид быстро пошел на поправку: набрал вес, а благодаря занятиям вовремя стал переворачиваться, гулить, взял в руки игрушки. Трудности начались, когда пришло время садиться, а позже – вставать на ножки.
В свидетельстве об инвалидности Давида стоит 4 степень утраты здоровья, в медицинском заключении – ДЦП, но родители все эти 8 лет вкладывали всё, что у них было, чтобы поднять сына на ноги. И у них получилось!
Сейчас Давид – первоклассник средней школы №9 г.Кобрина, в которой здоровые дети обучаются наравне с детьми с проблемами опорно-двигательного аппарата.

«Нам бы ноги – у нас все было бы хорошо». История первоклассника, который обязательно будет ходить

– От сверстников Давид отличается только тем, что самостоятельно стоять и ходить не может, только с опорой, а по школе перемещается в коляске, – рассказывает мама. – Читает он как все детки, считает, как все детки. Но письмо у нас хромает, тяжело ему дается. Кушает сам. Сам одевается, сам раздевается. Пастель не заправляет лишь потому, что не может самостоятельно стоять.
Родители очень стараются, чтобы Давид рос самостоятельным и всё умел делать сам. Во дворе поставили беседку для игр, песочницу, и заборчик вокруг площадки, чтобы он сам, держась за забор, смог дойти, куда ему хочется.
Чтобы помогать Давиду в школе, отдел образования направил для него тьютора. Это специалист, который постоянно сопровождает Давида в учебное время: отвозит в столовую, подносит вещи...
«Нам бы ноги – у нас все было бы хорошо». История первоклассника, который обязательно будет ходить
– И дети, и педагоги в нашем классе просто замечательные. Все очень отзывчивые и доброжелательные. Всегда помогают, если что-то нужно, – рассказывает Татьяна. – Когда в декабре Давид заболел, он пропустил все праздники и новогоднюю елку. Но одноклассники ему и звонили, и подарки для него передавали, поддерживали его.
Давид очень контактный и общительный мальчик. Играет с друзьями, любит читать, живет школой, и мечтает, что сможет ходить в нее сам, а после занятий бегать с друзьями, заниматься спортом. Все эти годы Давид с упорством шел к этой мечте. Его родители сделали все, чтобы он встал на ноги. И вот перед ним осталась последняя преграда – смочь самостоятельно ходить.

«В нашей семье это слово не произносится»
Впервые о своем недуге Давид заговорил, когда пошел в школу. Начались занятия по физкультуре, ребята стали ходить в спортивные секции, пойти туда с ними он не смог.
– Он все время повторяет: «Мама, ну когда я уже встану, я так хочу с мальчиками, я так хочу играть в футбол, хочу играть в хоккей!».
«Нам бы ноги – у нас все было бы хорошо». История первоклассника, который обязательно будет ходить

Сейчас Давид занимается пескографией и ходит на плаванье. И по-прежнему, пусть и через силу, упорным трудом старается встать на ноги.
– Он не отчаивается, но видно, что ему тяжело. Он не капризничает, не ругается, молча продолжает идти вперед.
По прогнозам врачей Давид должен был пойти еще в 6 лет, но он до сих пор не может стоять на ногах без опоры. Причина в том, что у него деформированы голеностопный, коленный и тазобедренный суставы на правой ноге.
– Давид сможет ходить, когда все суставы станут на место, – рассказывает мама. – У нас уже есть специальные ортезы, но, чтобы бедро и колено встали правильно, Давиду нужен вертикализатор. Он должен будет находиться в нем в подвешенном состоянии по 6 часов в день в течение полугода. Да, это большой труд, но мы обязательно справимся: ведь когда все суставчики станут на свои места – он сможет пойти сам!
Помогите Давиду сделать первый шаг!
Давид – добрый, открытый, ласковый мальчик. Очень искренний и честный. Всю свою жизнь он борется с болезнью. И теперь ему остался последний шаг, последнее усилие, после которого он сможет ходить без опоры. Мы от всего сердца просим Вас поддержать его в этой борьбе, и помочь приобрети вертикализатор, благодаря занятиям на котором Давид сможет самостоятельно ходить.

Вы можете помочь Давиду, оказав поддержку в приобретении вертикализатора c комплектацией, стоимостью 5020 бел.руб. (по курсу Нац. банка Республики Беларусь на 20.01.2020 года), внеся пожертвование на любой из благотворительных реквизитов:


1. Банковский благотворительный счет.
Филиал №400-Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY21400. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.
2. Система «Расчет» (ЕРИП).
Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:
+ Система «Расчет» (ЕРИП)
+ Благотворительность, общественные объединения
+ Помощь детям, взрослым
– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА
– Пожертвования.
Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

3. SMS-пожертвование.
Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:
1222 <Имя ребенка> <Сумма>
1222 ПРОБЕЛ Давид ПРОБЕЛ сумма
Пример SMS-сообщения: 1222 Давид 1*
* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

4. USSD-запрос для абонентов life:), МТС.
Для абонентов оператора связи МТС. Набирая номер *222*24# (вызов), вы пожертвуете 2 рубля*.
* Обращаем ваше внимание на то, что сделать пожертвование таким способом можно только с номера телефона, оформленного на физическое лицо. После проведения платежа на счету должно остаться не менее 0,30 руб. В случае успешного списания средств абоненту будет отправлено сообщение с уведомлением о списании. Стоимость такого сообщения составляет 0,04 руб. Количество пожертвований с одного номера не ограничено.
Для абонентов оператора связи life:). Отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов), вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб*.
*Сделать пожертвование таким способом можно только с номера телефона, оформленного на физическое лицо. Для совершения пожертвования на балансе номера должна быть сумма, не меньше суммы пожертвования. Количество пожертвований с одного номера не ограничено.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!
 

 

 
 
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Когда Давид родился – ему не давали шансов. Сейчас ему 8 лет. И несмотря на 4 степень утраты здоровья, он учится в обыкновенной школе и ничем не отличается от сверстников.
 
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