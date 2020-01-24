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Авиакомпания Air China отменила пятничный рейс из Пекина в Минск. Но не из-за вируса
24.01.2020 12:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Авиакомпания Air China отменила пятничный рейс из Пекина в Минск. Причиной отмены в ее представительстве называют празднование китайского Нового года.
Полеты из Пекина в Минск совершаются через Будапешт трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Но в пятницу 24 января в расписании прилетов Национального аэропорта «Минск» этого рейса
В национальном аэропорту TUT.BY пояснили, что рейс был отменен заблаговременно. В представительстве авиакомпании в Минске объяснили, что отмена рейса связана с китайским Новым годом, который празднуется 25 января.
Напомним, в декабре в Китае произошла вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом 2019-nCoV. По данным
Власти Китая также
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Причиной отмены в представительстве авиакомпании называют празднование китайского Нового года.
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