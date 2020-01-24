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Авиакомпания Air China отменила пятничный рейс из Пекина в Минск. Но не из-за вируса

24.01.2020 12:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авиакомпания Air China отменила пятничный рейс из Пекина в Минск. Причиной отмены в ее представительстве называют празднование китайского Нового года.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Полеты из Пекина в Минск совершаются через Будапешт трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Но в пятницу 24 января в расписании прилетов Национального аэропорта «Минск» этого рейса не оказалось.

В национальном аэропорту TUT.BY пояснили, что рейс был отменен заблаговременно. В представительстве авиакомпании в Минске объяснили, что отмена рейса связана с китайским Новым годом, который празднуется 25 января.

Напомним, в декабре в Китае произошла вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом 2019-nCoV. По данным на утро 24 января, число заболевших возросло до 849. Погибли 26 человек. Ранее люди гибли от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, только в провинции Хубэй и ее столице Ухань. В четверг стало известно о первом погибшем в провинции Хэбэй — там же расположена и столица Китая Пекин.

Власти Китая также приняли решение отменить все масштабные мероприятия в Пекине, приуроченные к празднованию Нового года по лунному календарю, — новогодние массовые гулянья, в том числе традиционные ярмарки в храмах. Обычно в эти дни миллионы людей путешествуют по стране и выезжают за рубеж. Кроме того, с 25 января будет закрыт вход в «Запретный город» — дворцовый комплекс в центре Пекина рядом с площадью Тяньаньмэнь.

 
Теги: Минск
 
 
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Причиной отмены в представительстве авиакомпании называют празднование китайского Нового года.
 
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