В Горках парень и девушка ходили по домам и под видом газовщиков втридорога продавали оборудование

Источник материала: Tut.by

В Горках задержаны парень и его подруга, которые продавали пенсионерам сигнализаторы загазованности. При этом они выдавали себя за работников газовой службы, сообщает СК.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Фигурантами оказались 19-летний житель Могилева и его 20-летняя знакомая. Для убедительности парень даже изготовил липовое удостоверение инспектора газовой службы.

По версии следствия, парочка легко убеждала пенсионеров в необходимости покупки сигнализаторов загазованности: рассказывала об утечках газа и его последствиях. Они утверждали, что для пенсионеров предусмотрена скидка и за 150 рублей можно купить оборудование. При этом никаких документов, подтверждающих покупку, не выдавали.

Реальная стоимость этих сигнализаторов — 35 рублей.

Один из потерпевших обратился в газовую службу, чтобы уточнить, действительно ли их сотрудники направлялись для продажи оборудования — и там сказали, что нет. После этого мужчина обратился в милицию.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса (Мошенничество), за такое грозит наказание от общественных работ и вплоть до трех лет лишения свободы.

Помните: сотрудники газовой службы всегда одеты в специальную форму с логотипом организации, а также предъявляют удостоверение и объясняют, зачем и что будут делать. Перед посещением газовщиков жильцы дома информируются об этом (объявлением либо телефонным звонком). И главное! Никакое оборудование представители газовой службы не реализуют, а могут лишь порекомендовать гражданам приобрести то или иное необходимое устройство.