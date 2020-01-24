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В Горках парень и девушка ходили по домам и под видом газовщиков втридорога продавали оборудование

24.01.2020 13:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Горках задержаны парень и его подруга, которые продавали пенсионерам сигнализаторы загазованности. При этом они выдавали себя за работников газовой службы, сообщает СК.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

Фигурантами оказались 19-летний житель Могилева и его 20-летняя знакомая. Для убедительности парень даже изготовил липовое удостоверение инспектора газовой службы.

По версии следствия, парочка легко убеждала пенсионеров в необходимости покупки сигнализаторов загазованности: рассказывала об утечках газа и его последствиях. Они утверждали, что для пенсионеров предусмотрена скидка и за 150 рублей можно купить оборудование. При этом никаких документов, подтверждающих покупку, не выдавали.

Реальная стоимость этих сигнализаторов — 35 рублей.

Один из потерпевших обратился в газовую службу, чтобы уточнить, действительно ли их сотрудники направлялись для продажи оборудования — и там сказали, что нет. После этого мужчина обратился в милицию.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса (Мошенничество), за такое грозит наказание от общественных работ и вплоть до трех лет лишения свободы.

Помните: сотрудники газовой службы всегда одеты в специальную форму с логотипом организации, а также предъявляют удостоверение и объясняют, зачем и что будут делать. Перед посещением газовщиков жильцы дома информируются об этом (объявлением либо телефонным звонком).

И главное! Никакое оборудование представители газовой службы не реализуют, а могут лишь порекомендовать гражданам приобрести то или иное необходимое устройство.

 
Теги: Могилев
 
 
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