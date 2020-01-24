|
У минчанки, которая вернулась из Китая, грипп В. Подозрения на новый вирус не подтвердились
24.01.2020 14:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У минчанки, которая
По словам Игоря Карпова, пациентка была доставлена в стационар в день заболевания. Она почувствовала боли в мышцах, кашель, повышение температуры.
— Такие пациенты должны госпитализироваться. На следующий день я ее консультировал, — продолжает Игорь Карпов. — Первое, что мы исключали, — это пневмонию. Так вот: пневмонии у нее нет.
Лабораторные исследования показали, что девушка заболела гриппом группы В. Вечером 23 января врачи получили окончательное подтверждение диагноза.
— Сейчас пациентка получает противовирусный препарат, проходит лечение. У нее стабильное состояние.
Напомним, 20-летняя Анна Ильницкая вернулась в Минск из Китая 20 января, ее
В нашей стране
Посольство Беларуси в Китае
Кроме того, для профилактики пневмонии и иных респираторных инфекций советуют:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У минчанки, которая недавно вернулась из Китая и попала в Минскую городскую инфекционную больницу, обнаружили грипп группы В, рассказал на брифинге доктор...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)