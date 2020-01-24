У минчанки, которая вернулась из Китая, грипп В. Подозрения на новый вирус не подтвердились

Источник материала: Tut.by

У минчанки, которая недавно вернулась из Китая и попала в Минскую городскую инфекционную больницу, подтвердили грипп группы В, рассказал на брифинге доктор медицинских наук Игорь Карпов, заведующей кафедрой инфекционных болезней БГМУ. Подозрения на пневмонию, вызванную коронавирусом, не подтвердились.



Фото: Reuters

По словам Игоря Карпова, пациентка была доставлена в стационар в день заболевания. Она почувствовала боли в мышцах, кашель, повышение температуры.

— Такие пациенты должны госпитализироваться. На следующий день я ее консультировал, — продолжает Игорь Карпов. — Первое, что мы исключали, — это пневмонию. Так вот: пневмонии у нее нет.

Лабораторные исследования показали, что девушка заболела гриппом группы В. Вечером 23 января врачи получили окончательное подтверждение диагноза.

— Сейчас пациентка получает противовирусный препарат, проходит лечение. У нее стабильное состояние.

Напомним, 20-летняя Анна Ильницкая вернулась в Минск из Китая 20 января, ее забрали в больницу с высокой температурой и симптомами ОРВИ.

В нашей стране усилили профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространения выявленного в Китае коронавируса. Пассажиров, прилетающих из стран, где выявлен вирус, проверяют в том числе с применением тепловизионного оборудования.

Посольство Беларуси в Китае дало рекомендации белорусам, которые едут в эту страну или в ней находятся:

избегать контактов с животными, птицами;

не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы;

не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты;

исключить тесные контакты с людьми с симптомами острых респираторных инфекций.

Кроме того, для профилактики пневмонии и иных респираторных инфекций советуют:

мыть руки с жидким мылом и водой, использовать антисептические средства на спиртовой основе;

проводить гигиену рук, особенно перед касанием рта, носа или глаз, после контакта с объектами окружающей среды (поручнями, дверными ручками), а также после кашля или чихания;

при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой.