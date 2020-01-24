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Причина - острый яд. Стали известны выводы экспертов по делу о смерти туристов в Египте

24.01.2020 14:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ноябре 2019 года стало известно, что после отдыха в в Шарм-аль- Шейхе погибла супружеская пара. По словам сына погибшей, супруги почувствовали недомогание после ужина в отеле. Анатолий умер в местной больнице, Елена успела вернуться в Минск, но белорусские врачи не смогли ее спасти. Стали известны выводы судебно-медицинской экспертизы: смерть наступила в результате острого отравления неизвестным ядом.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Об этом TUT.BY сообщил Андрей, сын Елены. Он поддерживал с ней связь и в Египте, и когда женщину забрали в инфекционную больницу в Минске.

— Как мне сказали врачи, если один-два органа отказывают, можно работать, но если все органы заражены… — рассказывал Андрей. — Первым делом отказали почки — мать перевели на диализ. Потом начались проблемы с печенью — начали переливать кровь. Пострадал костный мозг, развилась пневмония — назначили курс антибиотиков. Пересадку органов она бы просто не перенесла, организм был слишком ослаблен. Врачи сразу сказали: один шанс на миллион, что она выздоровеет и поправится. И хотя они повидали немало, такой случай, по их словам, у них был впервые.

Елену вводили в искусственную кому, переводили на искусственную вентиляцию легких… Сын говорит, что врачи в инфекционной больнице старались сделать все возможное, чтобы спасти пациентку, но 13 ноября 2019 года женщина умерла.

По словам Андрея, эксперты пришли к выводу, что смерть Елены и Анатолия наступила от острого отравления неизвестным ядом, что имеет признаки тяжкого телесного повреждения. Объективных данных, откуда яд поступил в организм, эксперты не установили. Согласно полученным анализам, в организме Елены было обнаружено повышенное содержание меди и цинка. Выводов относительно состояния Анатолия еще меньше, поскольку в Беларусь поступило забальзамированное тело, пояснил собеседник.

Помочь установить истину могли бы данные от египетских медиков, ведь как только супруги почувствовали недомогание, они обратились к страховому агенту, в отель прибыла скорая помощь и туристов увезли в местную больницу. У египетских медиков есть данные по анализам до того, как в организм были введены медицинские препараты. Однако по словам Андрея, белорусская сторона все это время не может получить документы из Египта, несмотря на настойчивость и просьбы наших госорганов.

Известно также, что страховому агенту Елена, находясь в Египте, успела сказать, что у них с супругом началось «странное отравление, просто невозможное состояние» — диарея и рвота, немели руки и ноги, сильное головокружение. Уже в Минске прибывшим медикам скорой помощи Елена сообщила, что связывает свое состояние с тем, что находясь на отдыхе в Египте вместе с мужем они ели рыбу в ресторане, а также манго, купленное на рынке.

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти белорусских туристов. Пока не принято решение о возбуждении уголовного дела.

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно анализам, в организме было обнаружено повышенное содержание меди и цинка.
 
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