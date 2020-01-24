Конфетка, мишка, снеговик… Чей новогодний костюм стал лучшим?

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Так, третье место в конкурсе заняли Валерия и Артем Рудак. Посмотрите, как мило позирует Лера в образе конфетки. Снеговик-Артем не менее симпатичный.









На втором месте – участники, разместившие фотографии в профилях Instagram. Семилетняя Дарья Авсиевич очень любит главную героиню мультфильма «Холодное сердце» Эльзу. Несложно догадаться, какой образ она выбрала для себя в Новый год. Четырехлетний Стасик Умецкий облачился в хозяина леса мишку, который очень любит мед.









Победителем конкурса стал самый юный участник – двухлетний Митя Кульбенок. Вы только посмотрите на этого веселенького домовенка Кузю.





Свой выигрыш призеры могут получить в течение месяца со дня публикации материала на страницах газеты в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в редакции газеты «Адзінства» по адресу: ул. Строителей, 33а. При себе иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, изображенного на фото. Также необходимо подтвердить факт участия в конкурсе.

В случае неявки победителей за получением приза в указанный срок приз остается у организаторов конкурса.