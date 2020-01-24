«Такой заразительности, как у гриппа, нет». Белорусские врачи рассказали о новом коронавирусе

Источник материала: Tut.by

Коронавирус, вспышки которого зафиксированы в Китае , передается воздушно-капельным путем. Но, в отличии от других респираторных инфекций, подхватить его можно только при достаточно тесном контакте, например, в домашних условиях. «Такой заразительности, как у гриппа, у коронавируса нет», — рассказала на брифинге в Министерстве здравоохранения Ирина Глинская, заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Короновирус — вирус не новый. Он известен с 1960-х годов, рассказывает Игорь Карпов, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ. Проявляет он себя так же, как и обычная ОРВИ: появляется насморк, кашель, конъюнктивит. Температура может повышаться как сильно, так и незначительно.

Меры профилактики — что делать, чтобы им не заразиться, — те же, что и при любых других вирусных инфекциях, объясняет Ирина Глинская.

Во-первых, эпидемиологи рекомендуют избегать контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы инфекционных заболеваний. Во-вторых, важно соблюдать респираторный этикет и гигиену рук.

— Если человек вернулся из любой страны, не только из Китая, и у него возникли симптомы инфекционного заболевания, об этом обязательно стоит сказать медицинскому работнику. Так ему будет проще при диагностике, — объясняют специалисты.

Если человек вернулся из китайской провинции, в которой сейчас наблюдается распространение коронавируса, к нему будет повышенное внимание со стороны врачей . На время обследования его изолируют.

Специфического лечения при заболевании коронавирусом нет, рассказывает доктор медицинских наук Игорь Карпов.

— Врачам важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты. Это все важные моменты в оказании медицинской помощи.

Напомним, по данным на 23 января, подтвержден 581 случай заражения коронавирусом в мире, сообщается в свежем ситуационном докладе ВОЗ. Скончались 17 человек, и все — в китайской провинции Хэбэй.