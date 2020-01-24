В Ивацевичах откроют мини-приют для бездомных животных

Источник материала: Tut.by

В ближайшее время мини-приют для бездомных животных откроется в Ивацевичах, сообщает районная газета «Івацэвіцкі веснік» .





Решение приняло руководство района совместно с волонтерами. Воплощать проект в жизнь поручили ивацевичским коммунальникам.

В свою очередь зоозащитники будут помогать работникам ЖКХ с поиском новых хозяев для питомцев.