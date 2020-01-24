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В Ивацевичах откроют мини-приют для бездомных животных

24.01.2020 16:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшее время мини-приют для бездомных животных откроется в Ивацевичах, сообщает районная газета «Івацэвіцкі веснік».


Решение приняло руководство района совместно с волонтерами. Воплощать проект в жизнь поручили ивацевичским коммунальникам.

В свою очередь зоозащитники будут помогать работникам ЖКХ с поиском новых хозяев для питомцев.

 
 
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Воплощать проект в жизнь поручили ивацевичским коммунальникам. Но им помогут зоозащитники.
 
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