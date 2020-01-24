﻿ На Поставщине на деревни нападают волки: лысые, больные, плешивые. Охотники говорят, идут из Литвы. 21.by
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На Поставщине на деревни нападают волки: лысые, больные, плешивые. Охотники говорят, идут из Литвы

24.01.2020 16:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прежние зимы часто появлялись новости о том, что волки не дают покоя жителям деревень в Городокском районе — приграничном с Россией. Местные охотники даже иронизировали на этот счет: мол, начался «новый сезон сказок „про страшных волков“ из-под Городка». В этом году про городокских волков что-то не слыхать, зато на животных жалуются жители деревень в Лынтупском сельсовете Поставского района — он граничит с Литвой. Охотники подтвердили, что хищники стали появляться здесь довольно часто. Причем нынешней зимой много волков больных — лысых.


Фото: pinterest.ru

«Собака для волка — как для человека «Сникерс»

Дмитрий Крук, директор районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов, сообщил TUT.BY, что в 2019 году на Поставщине уничтожили 18 волков — и это много.

Специалист говорит, что в последнее время на волков жалуются в деревнях Полесье и Шудовцы. Они находятся по соседству, и совсем рядом — граница с Литвой.

Полесье — довольно крупный населенный пункт, там есть погранзастава. Проезжаешь эту деревню — и вскоре погранполоса. В Полесье волки загрызли трех собак у жителей крайних домов. Одной собаки не досчитались и в Шудовцах.

Дмитрий Крук объясняет, почему эти хищники часто пытаются съесть домашних псов:

— Если волк встретит собаку, он ее обязательно попытается загрызть. Для волка собака — как для человека «Сникерс». Они любят на них напасть и съесть.

«Придут из Литвы, у нас пожируют и уйдут назад»

23 января в деревне Полесье проводили охоту.

— Пытались охотиться на вабу — то есть подражать зверю, подманивая его к себе. Но волки не вышли на голос — для этого нужна очень тихая погода. А сейчас ветреные дни. Вообще чтобы организовать результативную охоту на этого зверя, нужны хорошие погодные условия. В первую очередь, снег. А какая нынешняя зима, вы видите. Но рано или поздно мы этих волков добудем: это в наших интересах, — уверяет Дмитрий Крук.


Охота на вабу. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

По его мнению, довольно много волков в Беларусь приходит из Литвы.

— У этого зверя большой обход: в день он может минимум пробежать 30 км. Недаром же есть выражение: волка ноги кормят. Он может прийти к нам из Литвы, у нас пожировать и уйти назад. Волк там, где есть еда. Потом он может уйти назад на несколько недель. И так они постоянно мигрируют.

Охота на волка в этих местах осложняется еще и тем, что это приграничье.

— У нас тут погранзона и погранполоса. В погранполосе охота запрещена. Получается, что зачастую волки лежат в погранполосе, а на охоту выходят дальше, в угодья. Потом на лежку возвращаются назад, в погранполосу.

«Плешивый волк похож на чупакабру»

По словам специалиста, этой зимой много больных волков:

— Они плешивые, обессиленные. Похожи, как говорят в народе, на чупакабру. Это болезнь типа стригущего лишая у собак. Волки трутся друг о друга, теряют шерсть. Такого зверя и волком-то назвать нельзя: он почти весь лысый. Больные животные, естественно, идут добывать пищу там, где проще, — то есть к человеческому жилью. Потому что дикого зверя в природе им добыть трудно.

В Лынтупском сельсовете TUT.BY рассказали, что в деревне Шудовцы перед Новым годом убили четырех лысых волков:

— В Шудовцы повадилась ходить больная волчья семья: животные были почти лысые. Ее уничтожили.

Подробнее эту историю в конце ноябре 2019 года рассказывала газета «Витебский курьер».

Ночью 19 ноября подворье Олега и Алеси Прусовых, жителей деревни Шудовцы, атаковала семья больных волков. Но приходили они по одному.

Примерно в полночь во дворе залаяла собака. Хозяйка пошла в курятник и увидела там существо, которое описала так: «страшное, лысое, худое, на хребте лохматая шерсть». Им оказался больной волчонок.


Лысый волк. Фото: Шумилинское районное отделение Белорусского общества охотников и рыболовов

Глава семьи схватил вилы, прижал ими зверя и убил. Через полчаса хозяйство пытался разорить второй лысый волчонок. Его мужчина также убил.

Через некоторое время пришел… третий волк. Уже взрослый. Ему удалось вырваться и убежать. Утром его словил местный охотник. В капкан поймали и четвертого члена волчьей семьи. Трупы животных сожгли.

Прусовы держат гусей, свиней, коз, коров и лошадь. Алеся рассказала, что пострадали только два гуся, но волки не задушили их, а только поцарапали.

Сейчас в литовском приграничье, по словам местной власти, «активизировался один волк — в районе деревне Сербежки»:

— Это маленькая деревушка: там две или три жилые хаты. А рядом деревня Полесье. О том, что хищник появляется рядом с людьми, поставлены в известность и охотники, и работники лесхоза. Они будут принимать меры, — говорят в Лынтупском сельсовете.

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На волков жалуются жители деревень в Лынтупском сельсовете Поставского района - он граничит с Литвой. Охотники подтвердили, что хищники стали появляться здесь...
 
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