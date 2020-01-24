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На Борисовщине начинающих предпринимателей научат вести бизнес

24.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

С 20 августа по 30 сентября 2019 года в рамках Проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», который финансируется Европейским союзом (ЕС) и реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Министерством экономики Республики Беларусь, проходил прием заявок на конкурс инициатив. В результате работы конкурсной комиссии было отобрано 8 инициатив для финансирования.

На Борисовщине начинающих предпринимателей научат вести бизнес

На Борисовщине начинающих предпринимателей научат вести бизнес

На Борисовщине начинающих предпринимателей научат вести бизнес

Одной из задач инициатив-победителей является поддержка работы существующих или вновь создаваемых субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства на территории пилотных районов. Cумма финансирования для одной инициативы составляет до 110 000 долларов США.

– Предпринимательство – это не только получение дохода. Это также получение социальных и экологических выгод, которые помогают сделать жизнь лучше для всех. Мы ожидаем, что в результате оказания финансовой поддержки инициативам – победителям конкурса в регионах укрепится потенциал организаций, играющих ключевую роль в достижении целей местного экономического развития. Надеемся, что будет оказана эффективная поддержка некоммерческим негосударственным организациям, деятельность которых направлена на работу с населением с низким уровнем дохода, на решение экологических проблем и на обеспечение гендерного равенства, – отметила Постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси Александра Соловьева.

В ходе мероприятия каждая организация-победитель представила свою инициативу в современном и популярном сейчас формате питчинга — короткой и динамичной презентационной сессии. Автором инициативы «Поддержка предпринимателей и IT-стартапов», которая будет реализовываться в Борисовском районе, является семейный дуэт. Это Николай Михайлович и Игорь Николаевич Саевец. К слову, Николай Михайлович – человек с большим опытом в области предпринимательства: он был одним из первых белорусских предпринимателей в Советском Союзе.

На Борисовщине Николай Михайлович и его сын Игорь своей целью видят обучение предпринимателей бизнесу на профессиональном уровне, чтобы свести все риски к нулю. Для этого они планируют сотрудничать с мировыми экспертами.

– Наша целевая аудитория – те, у кого есть идея, но они не знают, как ее реализовать. Или, например, у человека есть опыт в предпринимательстве, но его бизнес-модель «не выстрелила» по каким-то причинам. Также мы рады помочь производственным компаниям, продукт которых направлен на экспорт. Да и к нам могут обращаться те, кто нуждается в инвестициях, так как в конце обучения мы приглашаем порядка 50 инвесторов. Некоторые жалуются, что в Беларуси сложно развивать бизнес, мол, давят налогами. Я с этим не согласен. Самое сложное – найти классную идею, которая приносила бы прибыль, – рассказал Игорь Саевец.

На церемонии награждения присутствовала и начальник отдела экономики Борисовского райисполкома Лариса Лазаревич.

– Приятно осознавать, что конкурс вызвал интерес у наших предпринимателей. Сегодня в регионе зарегистрировано более 7 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. С каждым годом их количество увеличивается, соответственно, растут и доходы, а все это положительно влияет на развитие района, – отметила Лариса Лазаревич.

К слову, сейчас объявлен дополнительный конкурс инициатив, направленных на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. Подать заявку можно до 17 февраля 2020 года.

На Борисовщине начинающих предпринимателей научат вести бизнес

На Борисовщине начинающих предпринимателей научат вести бизнес

На Борисовщине начинающих предпринимателей научат вести бизнес

Екатерина ВОРОБЬЕВА

 
 
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