На Борисовщине начинающих предпринимателей научат вести бизнес

Источник материала: Единство

С 20 августа по 30 сентября 2019 года в рамках Проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», который финансируется Европейским союзом (ЕС) и реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Министерством экономики Республики Беларусь, проходил прием заявок на конкурс инициатив. В результате работы конкурсной комиссии было отобрано 8 инициатив для финансирования.













Одной из задач инициатив-победителей является поддержка работы существующих или вновь создаваемых субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства на территории пилотных районов. Cумма финансирования для одной инициативы составляет до 110 000 долларов США.

– Предпринимательство – это не только получение дохода. Это также получение социальных и экологических выгод, которые помогают сделать жизнь лучше для всех. Мы ожидаем, что в результате оказания финансовой поддержки инициативам – победителям конкурса в регионах укрепится потенциал организаций, играющих ключевую роль в достижении целей местного экономического развития. Надеемся, что будет оказана эффективная поддержка некоммерческим негосударственным организациям, деятельность которых направлена на работу с населением с низким уровнем дохода, на решение экологических проблем и на обеспечение гендерного равенства, – отметила Постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси Александра Соловьева.

В ходе мероприятия каждая организация-победитель представила свою инициативу в современном и популярном сейчас формате питчинга — короткой и динамичной презентационной сессии. Автором инициативы «Поддержка предпринимателей и IT-стартапов» , которая будет реализовываться в Борисовском районе, является семейный дуэт. Это Николай Михайлович и Игорь Николаевич Саевец. К слову, Николай Михайлович – человек с большим опытом в области предпринимательства: он был одним из первых белорусских предпринимателей в Советском Союзе.

На Борисовщине Николай Михайлович и его сын Игорь своей целью видят обучение предпринимателей бизнесу на профессиональном уровне, чтобы свести все риски к нулю. Для этого они планируют сотрудничать с мировыми экспертами.

– Наша целевая аудитория – те, у кого есть идея, но они не знают, как ее реализовать. Или, например, у человека есть опыт в предпринимательстве, но его бизнес-модель «не выстрелила» по каким-то причинам. Также мы рады помочь производственным компаниям, продукт которых направлен на экспорт. Да и к нам могут обращаться те, кто нуждается в инвестициях, так как в конце обучения мы приглашаем порядка 50 инвесторов. Некоторые жалуются, что в Беларуси сложно развивать бизнес, мол, давят налогами. Я с этим не согласен. Самое сложное – найти классную идею, которая приносила бы прибыль, – рассказал Игорь Саевец.

На церемонии награждения присутствовала и начальник отдела экономики Борисовского райисполкома Лариса Лазаревич.

– Приятно осознавать, что конкурс вызвал интерес у наших предпринимателей. Сегодня в регионе зарегистрировано более 7 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. С каждым годом их количество увеличивается, соответственно, растут и доходы, а все это положительно влияет на развитие района, – отметила Лариса Лазаревич.

К слову, сейчас объявлен дополнительный конкурс инициатив, направленных на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. Подать заявку можно до 17 февраля 2020 года.













Екатерина ВОРОБЬЕВА