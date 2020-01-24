«В ожидании Кочановой». На Грушевке в январе высаживают деревья и убирают сквер

Источник материала: Tut.by

После вчерашней встречи местных жителей Грушевки с главой Совета Республики Натальей Кочановой микрорайон и сквер стали активно приводить в порядок — в январе высаживают деревья и убирают листву.



Фото: Катерина

На встрече с активными жителями микрорайона Кочанова пообещала разобраться в ситуации, поднять все документы и лично посетить сквер. После этого местные заметили, как «Зеленстрой» стал активно высаживать деревья вдоль проспекта Дзержинского возле станции метро «Грушевка», а в сквере вдруг решили убрать листву.

«Выгребают из-под снега старые листья и вывозят. Наводят марафет», — пишет жительница микрорайона в телеграм-чате. Она заметила «Зеленстрой» еще 23 января, в то время, когда у местные ушли на прием к главе Совета.









24 числа с самого утра рабочие продолжили наводить порядок в сквере, новых деревьев тут, по словам местных, не высаживают. Жители Грушевки насчитали в сквере около двух десятков работников.

Кроме того, сегодня облагородили забор застройщика — на жестяной профиль по периметру натянули сетку.

«При этом сквер всегда был ухоженным, здесь работали сотрудники коммунальных служб», — отмечает одна из местных жительниц.











Фото: Денис



Фото: местный житель Владимир Сыроежкин

Кроме наведения порядка в сквере, сегодня вдоль проспекта Дзержинского начали высаживать деревья. Местные комментируют: «О, самое время».

«Грушевка в ожидании Кочановой. Сквер чистят уже второй день, тракторы, куча дворников. Он у нас теперь стерильный, можно операции проводить», — шутит местный житель Виталий Зыблюк.



Фото: местный житель Филипп



Фото: Катерина



Фото: Катерина

Напомним, вот так сквер выглядел на акции 12 января. В материале использованы фото из личного архива местных жителей, а также из телеграм-чатов #скверубыть , « Грушвилль » и « Грушввиль чат ».







