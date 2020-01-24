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«В ожидании Кочановой». На Грушевке в январе высаживают деревья и убирают сквер
24.01.2020 14:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После
На встрече с активными жителями микрорайона Кочанова пообещала разобраться в ситуации, поднять все документы и лично посетить сквер. После этого местные заметили, как «Зеленстрой» стал активно высаживать деревья вдоль проспекта Дзержинского возле станции метро «Грушевка», а в сквере вдруг решили убрать листву.
«Выгребают из-под снега старые листья и вывозят. Наводят марафет», — пишет жительница микрорайона в телеграм-чате. Она заметила «Зеленстрой» еще 23 января, в то время, когда у местные ушли на прием к главе Совета.
24 числа с самого утра рабочие продолжили наводить порядок в сквере, новых деревьев тут, по словам местных, не высаживают. Жители Грушевки насчитали в сквере около двух десятков работников.
Кроме того, сегодня облагородили забор застройщика — на жестяной профиль по периметру натянули сетку.
«При этом сквер всегда был ухоженным, здесь работали сотрудники коммунальных служб», — отмечает одна из местных жительниц.
Кроме наведения порядка в сквере, сегодня вдоль проспекта Дзержинского начали высаживать деревья. Местные комментируют: «О, самое время».
«Грушевка в ожидании Кочановой. Сквер чистят уже второй день, тракторы, куча дворников. Он у нас теперь стерильный, можно операции проводить», — шутит местный житель Виталий Зыблюк.
Напомним, вот так сквер
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После вчерашней встречи жителей Грушевки с главой Совета Республики Натальей Кочановой, микрорайон и сквер стали активно приводить в порядок - в январе высаживают...
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