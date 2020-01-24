ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«В ожидании Кочановой». На Грушевке в январе высаживают деревья и убирают сквер

24.01.2020 14:22 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

После вчерашней встречи местных жителей Грушевки с главой Совета Республики Натальей Кочановой микрорайон и сквер стали активно приводить в порядок — в январе высаживают деревья и убирают листву.


Фото: Катерина

На встрече с активными жителями микрорайона Кочанова пообещала разобраться в ситуации, поднять все документы и лично посетить сквер. После этого местные заметили, как «Зеленстрой» стал активно высаживать деревья вдоль проспекта Дзержинского возле станции метро «Грушевка», а в сквере вдруг решили убрать листву.

«Выгребают из-под снега старые листья и вывозят. Наводят марафет», — пишет жительница микрорайона в телеграм-чате. Она заметила «Зеленстрой» еще 23 января, в то время, когда у местные ушли на прием к главе Совета.



24 числа с самого утра рабочие продолжили наводить порядок в сквере, новых деревьев тут, по словам местных, не высаживают. Жители Грушевки насчитали в сквере около двух десятков работников.

Кроме того, сегодня облагородили забор застройщика — на жестяной профиль по периметру натянули сетку.

«При этом сквер всегда был ухоженным, здесь работали сотрудники коммунальных служб», — отмечает одна из местных жительниц.




Фото: Денис

Фото: местный житель Владимир Сыроежкин

Кроме наведения порядка в сквере, сегодня вдоль проспекта Дзержинского начали высаживать деревья. Местные комментируют: «О, самое время».

«Грушевка в ожидании Кочановой. Сквер чистят уже второй день, тракторы, куча дворников. Он у нас теперь стерильный, можно операции проводить», — шутит местный житель Виталий Зыблюк.


Фото: местный житель Филипп

Фото: Катерина

Фото: Катерина

Напомним, вот так сквер выглядел на акции 12 января. В материале использованы фото из личного архива местных жителей, а также из телеграм-чатов #скверубыть, «Грушвилль» и «Грушввиль чат».


Читайте также

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После вчерашней встречи жителей Грушевки с главой Совета Республики Натальей Кочановой, микрорайон и сквер стали активно приводить в порядок - в январе высаживают...
 
Новости дня
Новости общества
 
МВД: почти во всех школах уже есть видеонаблюдение. Со временем могут появиться и охранники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика