ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Татьяны целеустремленные женщины, которые не стоят на месте, а постоянно развиваются

25.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

В преддверии Татьяниного дня я получила редакционное задание: подготовить материал о Татьяне. Признаюсь, в свое время серьезно задумывалась назвать этим именем дочку, но в последний момент передумала. Может зря?

Она крутая!

Татьяна Медведская, учитель физической культуры гимназии райцентра:

Татьяны целеустремленные женщины, которые не стоят на месте, а постоянно развиваются
Татьяна Медведская со своими ученицами

– Я очень люблю свое имя, оно полностью соответствует моему характеру и взглядам на жизнь. Считается, что Татьяна – творческая натура, созидательница, домоустроительница. Это точно! Ведь я в постоянном творческом полете, люблю уют и с удовольствием занимаюсь домом. И профессию выбрала что ни на есть человечную. Еще в детстве решила стать учителем. Урок физкультуры – это урок, где сухие строки учебной программы превращаются в удивительные минуты, когда можно раскрыть талант ученика. Я люблю Татьянин день. А как его не любить? Ведь это лишний повод получить поздравления, небольшие подарочки от мужа и сына. Я очень счастлива, и здесь, наверняка, не обошлось без покровительства небесной защитницы.

С уверенностью можно сказать, что Татьяне Викторовне в полной мере присущи черты характера, которые обусловлены именем: доброжелательность, отзывчивость, коммуникабельность, умение ладить с окружающими. А кроме того, этой обаятельной и улыбчивой женщине свойственны твердость убеждений, настойчивость и упорство в достижении целей. Сейчас она не только состоявшийся в профессии специалист, которого ценят в коллективе и обожают дети и их родители, но и прекрасная мама, замечательная жена.

«Она крутая!» – говорят о ней ее ученики. И с этим сложно не согласиться.

И каравай печет,
и половики
по реке бьет,
и хоровод ведет

Татьяна Сивуха, секретарь в лесхозе:

Татьяны целеустремленные женщины, которые не стоят на месте, а постоянно развиваются
Татьяна Сивуха

– Имя Татьяна мне очень нравится. Думаю, что в нем, как и в каждом имени, заложена определенная магия. Не зря говорят, что имя в какой-то мере определяет судьбу. Если проанализировать какие-то обстоятельства, понаблюдать за событиями, то невольно в это начинаешь верить. Одно могу сказать, мне мое имя подходит. К тому же я уверена, что моя покровительница помогает мне в трудные минуты. Я никогда – ни в спорте, ни в обычной жизни – не соревновалась ни с кем, кроме самой себя. Это и сейчас мне помогает: постоянно работаю над тем, чтобы с каждым днем становиться лучше. Среди моих знакомых Татьян множество достаточно сильных, уверенных в себе женщин, ставящих перед собой конкретные цели и достигающих их.

И Татьяна Олеговна не исключение: она активна и инициативна, талантлива и трудолюбива, может с радостью поддержать любую идею и довести ее до конца. Она – участница народного ансамбля “Верас”, неоднократный призер районных и отраслевых соревнований по бегу на лыжах. К тому же прекрасная хозяйка. В ее хлебосольном доме часто бывают гости. Ведь не зря говорят: «Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет».

Татьянинский характер

Татьяна Романенко, глава фермерского хозяйства:

Татьяны целеустремленные женщины, которые не стоят на месте, а постоянно развиваются
Татьяна Романенко

– Хорошо известно, насколько тяжел труд на земле. Ей нужны крепкие мужские руки, но и женщинам по силам эта работа. Когда я начинала свою деятельность, мне было на кого опереться – муж и сын помогали активно. Я всегда знала, что в трудной ситуации они подставят свое сильное мужское плечо. Сейчас у нас три хозяйства, мы выращиваем овощи, картофель, кукурузу и реализуем их на рынках райцентра и Гомеля. Фермерское хозяйство занимает площадь порядка 200 га. У меня трудятся 6 постоянных работников, а в сезон – до 40. Работаю без отпусков и выходных: упустишь месяц – за год можешь не наверстать.

У Татьяны Михайловны двое детей и уже трое внуков. Они – ее счастье, ее гордость, ее отрада. Эта доброжелательная и трудолюбивая женщина всегда откликается на любые просьбы о помощи. Являясь депутатом районного Совета депутатов, оказывает спонсорскую помощь, учавствуя во всевозможных благотворительных акциях.
Стоит признать, что не побояться встать на этот путь и заняться таким непростым делом могут только смелые и целеустремленные, поистине увлеченные своим делом люди. Таковой, собственно, и является Татьяна Романенко. Возложив на свои хрупкие плечи далеко не женское дело, она добилась отличных результатов и останавливаться на достигнутом не собирается.

Удивительно, но как точно значение имени Татьяна сов-падает с моими впечатлениями о женщинах, с которыми я пообщалась. Характер у них у всех особенный – Татьянинский! Вот и не верь после этого в то, как имя влияет на жизнь и судьбу человека. Огромнейшая ответственность все-таки лежит перед родителями, дающими имена своим детям.

Имя Татьяна переводится как «устроительница», то есть всё умеющая. Татьяны трудолюбивые, разносторонние, элегантные, властные, в любом деле стараются добиться наилучшего результата и могут постоять за себя. Они целеустремленные женщины, которые не стоят на месте, а постоянно развиваются.

С именинами вас, Татьяны!

Ирина ШУТОВА
Фото Ирины Палубец

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В преддверии Татьяниного дня я получила редакционное задание: подготовить материал о Татьяне. Признаюсь, в свое время серьезно задумывалась назвать...
 
Новости дня
Новости общества
 
Посмотрите, какая очередь собралась в визовом центре, когда зависла программа регистрации документов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
25.01.2020
Новости Волковыска

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика