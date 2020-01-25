Противники аккумуляторного завода предложили властям Бреста провести «вече»

Источник материала: Tut.by

Жители Бреста предлагают горисполкому провести местное собрание и обсудить, допустимо ли размещать аккумуляторный завод «АйПауэр» рядом с городом, пишет «Брестская газета».



Противники аккумуляторного завода каждое воскресенье выходят на площадь Ленина в знак протеста. Фото из архива

«Поскольку завод строился в Брестском районе, жители Бреста даже формально не участвовали в общественных обсуждениях отчета о воздействии на окружающую среду данного предприятия. Мы не раз публично возмущались, что наше мнение никто не спросил, и просили провести общественные обсуждения. На днях стало известно, что предполагаемый объем выбрасываемого в год свинца на заводе резко увеличился с 3 до 29 кг. Мы считаем, что настало время горожанам собраться и обсудить вопрос, допустимо ли размещать рядом с Брестом завода по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей», — сообщил «БГ» правозащитник Роман Кисляк. По его словам, предложение с подписями отправлено в Брестский горисполком 24 января.

По закону, инициировать местное собрание могут, в том числе, местные исполнительные и распорядительные органы власти.

Что вообще происходит?

Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь .

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу, теперь Лемешевского, по некоторым данным, выпустили. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе представителей государственных органов.

В октябре 2016 года «АйПауэр» и облисполком заключили договор, согласно которому на строительство аккумуляторного завода выделялись средства из инновационного фонда облисполкома. Согласно этому договору, до 31 июля 2019 года компания должна была ввести объект в эксплуатацию. На реализацию проекта из инновационного фонда в 2016—2018 годах было выделено более 5,7 млн рублей. Поскольку в указанный срок завод не был введен в эксплуатацию, облисполком в одностороннем порядке расторг договор и потребовал от компании вернуть деньги — соответствующее письмо было отправлено «АйПауэру» в августе 2019 года. Не дождавшись возврата денег, исполком обратился с иском в суд. Представители «АйПауэра» в суде заявили, что компания иск не признает , будут новые суды.

21 ноября председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук посетил аккумуляторный завод, чтобы проверить, работает предприятие или простаивает. Предприятие не работает, станки стоят. Сейчас на заводе официально остались около 25 человек: представители администрации «АйПауэра», кадровики и техперсонал, который следит за простаивающими участками.

30 декабря 2019 года «АйПауэр» объявил о проведении общественной экологической экспертизы аккумуляторного завода.