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Противники аккумуляторного завода предложили властям Бреста провести «вече»
25.01.2020 08:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жители Бреста предлагают горисполкому провести местное собрание и обсудить, допустимо ли размещать аккумуляторный завод «АйПауэр» рядом с городом, пишет «Брестская газета».
«Поскольку завод строился в Брестском районе, жители Бреста даже формально не участвовали в общественных обсуждениях отчета о воздействии на окружающую среду данного предприятия. Мы не раз публично возмущались, что наше мнение никто не спросил, и просили провести общественные обсуждения. На днях стало известно, что предполагаемый объем выбрасываемого в год свинца на заводе резко увеличился с 3 до 29 кг. Мы считаем, что настало время горожанам собраться и обсудить вопрос, допустимо ли размещать рядом с Брестом завода по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей», — сообщил «БГ» правозащитник Роман Кисляк. По его словам, предложение с подписями отправлено в Брестский горисполком 24 января.
По закону, инициировать местное собрание могут, в том числе, местные исполнительные и распорядительные органы власти.
Что вообще происходит?
Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года
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В октябре 2016 года «АйПауэр» и облисполком заключили договор, согласно которому на строительство аккумуляторного завода выделялись средства из инновационного фонда облисполкома. Согласно этому договору, до 31 июля 2019 года компания должна была ввести объект в эксплуатацию. На реализацию проекта из инновационного фонда в 2016—2018 годах было выделено более 5,7 млн рублей. Поскольку в указанный срок завод не был введен в эксплуатацию, облисполком в одностороннем порядке расторг договор и потребовал от компании вернуть деньги — соответствующее письмо было отправлено «АйПауэру» в августе 2019 года. Не дождавшись возврата денег, исполком обратился с иском в суд. Представители «АйПауэра» в суде
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Предложение с подписями отправлено в Брестский горисполком 24 января.
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