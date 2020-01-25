Пинские спасатели отметили профессиональный праздник

Источник материала: Полесская правда



21 января в Пинске прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню спасателя. Уже стало традицией, что к своему профессиональному празднику Пинский ГРОЧС и Пинский центр РОСН МЧС организуют прохождение колонны пожарной аварийно-спасательной техники по улицам города и награждение сотрудников на главной площади столицы Полесья.

В прошедшем году в Пинске и Пинском районе было зарегистрировано 73 пожара, в огне погибло 7 человек. Ущерб от пожаров составил более 635 тысяч рублей. Самыми распространенными причинами пожаров стали неисправность электрооборудования, печей и теплогенерирующих установок, а также неосторожное обращение с огнем при курении. В 2019 году подразделениями отдела было ликвидировано 67 пожаров, 338 случаев горения мусора и подгорания пищи, 32 случая горения сухой травы, 5 лесных пожаров и 11 пожаров на торфяниках. На пожарах сотрудники ГРОЧС спасли 10 человек, 67 строений, 8 единиц техники. При ликвидации последствий ДТП спасли 4 человека.

Как отметил начальник Пинского ГРОЧС В.И. Лозюк, 2019 год был сложным для спасателей – из-за прихода ранней весны и отсутствия снега пожароопасный период наступил очень рано, было много пожаров в экосистемах. Но со всеми возгорания-ми спасателям удавалось справиться в кратчайшие сроки. В целом эффективно сработала и служба профилактики – в Пинске и Пинском районе отмечается снижение общего количества пожаров и количества погибших людей. Руководством отмечается также результативная работа оперативно-тактического блока, эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации.

В.И. Лозюк поздравил весь коллектив ГРОЧС, отметил весомый и важный вклад каждого сотрудника в общее дело. Лучшие из лучших были поощрены грамотами, нагрудными знаками и очередными званиями. За значительный вклад в предупреждение и ликвидацию пожаров и чрезвычайных ситуаций, образцовое выполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности очередные специальные звания были присвоены водителю ПАСП № 11 Сергею Крильчуку и водителю ПАСЧ № 3 Михаилу Назаренко. Нагрудным знаком Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь «За адзнаку» второй степени награжден старший инструктор-спасатель отделения дезактивации, дегазации и пожаротушения ПАСЧ № 1 Валерий Степанюк, нагрудным знаком «Выдатнік» – командир отделения ПАСЧ № 3 Александр Бонцевич. Грамотой Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь наградили старшего инспектора сектора обучения гражданской защиты Юрия Давыдченко. Юбилейной медалью «20 год органам і падраздзяленням па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь» были награждены заместитель начальника по оперативно-тактической работе Николай Титов, старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Олег Червяковский, начальник ПАСЧ №1 Леонид Грицук, старший инструктор-спасатель ПАСЧ № 1 Петр Омельчук, начальник ПАСП № 12 Вячеслав Сумбаев, старший мастер связи ПАСЧ № 1 Александр Цыцковский, старший пожарный ПАСЧ № 3 Павел Абрамук и другие.

В торжественной обстановке присягу приняли шестеро молодых сотрудников Пинского ГРОЧС, которые недавно были приняты на службу и пополнили ряды спасателей. А завершилось мероприятие благодарственным молебном в кафедральном соборе Воскресения Словущего.

Наталья МИЛЕВСКАЯ

Фото автора и Пинского ГРОЧС