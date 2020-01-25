ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пинские спасатели отметили профессиональный праздник

25.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Пинские спасатели отметили профессиональный праздник
21 января в Пинске прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню спасателя. Уже стало традицией, что к своему профессиональному празднику Пинский ГРОЧС и Пинский центр РОСН МЧС организуют прохождение колонны пожарной аварийно-спасательной техники по улицам города и награждение сотрудников на главной площади столицы Полесья.

В прошедшем году в Пинске и Пинском районе было зарегистрировано 73 пожара, в огне погибло 7 человек. Ущерб от пожаров составил более 635 тысяч рублей. Самыми распространенными причинами пожаров стали неисправность электрооборудования, печей и теплогенерирующих установок, а также неосторожное обращение с огнем при курении. В 2019 году подразделениями отдела было ликвидировано 67 пожаров, 338 случаев горения мусора и подгорания пищи, 32 случая горения сухой травы, 5 лесных пожаров и 11 пожаров на торфяниках. На пожарах сотрудники ГРОЧС спасли 10 человек, 67 строений, 8 единиц техники. При ликвидации последствий ДТП спасли 4 человека.

Пинские спасатели отметили профессиональный праздник

В.И. Лозюк награждает водителя ПАСП № 11 С.Н. Крильчука (слева).

Как отметил начальник Пинского ГРОЧС В.И. Лозюк, 2019 год был сложным для спасателей – из-за прихода ранней весны и отсутствия снега пожароопасный период наступил очень рано, было много пожаров в экосистемах. Но со всеми возгорания-ми спасателям удавалось справиться в кратчайшие сроки. В целом эффективно сработала и служба профилактики – в Пинске и Пинском районе отмечается снижение общего количества пожаров и количества погибших людей. Руководством отмечается также результативная работа оперативно-тактического блока, эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации.

В.И. Лозюк поздравил весь коллектив ГРОЧС, отметил весомый и важный вклад каждого сотрудника в общее дело. Лучшие из лучших были поощрены грамотами, нагрудными знаками и очередными званиями. За значительный вклад в предупреждение и ликвидацию пожаров и чрезвычайных ситуаций, образцовое выполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности очередные специальные звания были присвоены водителю ПАСП № 11 Сергею Крильчуку и водителю ПАСЧ № 3 Михаилу Назаренко. Нагрудным знаком Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь «За адзнаку» второй степени награжден старший инструктор-спасатель отделения дезактивации, дегазации и пожаротушения ПАСЧ № 1 Валерий Степанюк, нагрудным знаком «Выдатнік» – командир отделения ПАСЧ № 3 Александр Бонцевич. Грамотой Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь наградили старшего инспектора сектора обучения гражданской защиты Юрия Давыдченко. Юбилейной медалью «20 год органам і падраздзяленням па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь» были награждены заместитель начальника по оперативно-тактической работе Николай Титов, старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Олег Червяковский, начальник ПАСЧ №1 Леонид Грицук, старший инструктор-спасатель ПАСЧ № 1 Петр Омельчук, начальник ПАСП № 12 Вячеслав Сумбаев, старший мастер связи ПАСЧ № 1 Александр Цыцковский, старший пожарный ПАСЧ № 3 Павел Абрамук и другие.

Пинские спасатели отметили профессиональный праздник

Присягу принимают молодые сотрудники А.В. Зыков и А.А. Литвинович.

В торжественной обстановке присягу приняли шестеро молодых сотрудников Пинского ГРОЧС, которые недавно были приняты на службу и пополнили ряды спасателей. А завершилось мероприятие благодарственным молебном в кафедральном соборе Воскресения Словущего.

Наталья МИЛЕВСКАЯ
Фото автора и Пинского ГРОЧС

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> 21 января в Пинске прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню спасателя. Уже стало традицией, что к своему профессиональному празднику Пинский ГРОЧС и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Противники аккумуляторного завода предложили властям Бреста провести «вече»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
25.01.2020
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика