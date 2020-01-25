Космонавты с МКС поздравили ученых с Днем белорусской науки

Источник материала: Газета Авангард

Космонавты Роскосмоса Александр Скворцов и Олег Скрипочка прямо с орбиты, с борта Международной космической станции поздравили научную общественность Беларуси с Днем белорусской науки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.





«Космическая отрасль Беларуси уверенно развивается, — отметил Александр Скворцов. — Освоено производство целого ряда высокотехнологичных систем, компонентов, материалов для космической техники. Совместно с российскими коллегами создается новый российско-белорусский аппарат дистанционного зондирования Земли. Приборы, созданные белорусскими учеными, успешно используются на МКС».

В свою очередь Олег Скрипочка сказал, что все это во многом благодаря белорусским ученым, чьи имена золотыми буквами вписаны в мировую науку. «Желаем вам всегда находить ответы на самые сложные вопросы. Пусть здоровье, счастье и благополучие всегда будут с вами и вашими семьями», — сказал он.