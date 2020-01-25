Дом с чертями, первый, но не последний президент и причина смертей в Египте - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Помните, мы писали о строении под Минском, которое даже на «Яндекс.Картах» кто-то обозначил как «дом с чертями»? Туристы приезжают сюда делать селфи, а после жалоб соседей религиоведческая комиссия даже рассмотрела участок на предмет присутствия сатанизма. Хозяин дома впервые показал, что же на самом деле он строит (объект еще не завершен), и рассказал, зачем ему сдались все эти черти. И вообще, он оказался очень милым человеком, а его дом — совсем не страшным.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Александр Лукашенко побывал на малой родине — В Шкловском районе — и очень эмоционально высказался:

— об импортозамещении . «У нас своя деревообработка, а у нас тут какие-то „Кроношпаны“ (Kronospan — международная компания, занимается производством древесных плит и ламината. — Прим. TUT.BY) свою политику осуществляют и диктуют! Забудьте».

— о нефти . «Мы начали тестировать эти маршруты (альтернативной поставки нефти — Прим. TUT.BY), хотим посмотреть, что получится на самом деле. Какие у нас будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти. Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять».

— об интеграции с Россией . «Почетно быть первым (президентом — Прим. TUT.BY), но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне — это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас».

Что-то странное происходит в минских микрорайонах Сухарево и Красный бор. Жители жалуются на химический запах и сажу на подоконнике (на фото внизу). И это связано с частичным переходом на мазут ТЭЦ-4. При этом энергетики уверяют, что нарушений нет. Но и ответа, почему ТЭЦ перевели с газа на мазут, тоже нет. Узнали, может ли вся эта история объясняться российской «грязной» нефтью, которую завезли в Беларусь еще прошлым летом.





Белорусские врачи рассказали о новом коронавирусе, который распространяется в Китае. Он не так заразен, как грипп. Передается при тесном контакте — совместном проживании или уходе за пациентом. Через посылки заразиться нельзя . За китайскими студентами в Беларуси на всякий случай будут присматривать врачи. А женщина, первая в мире заразившаяся коронавирусом в Китае, уже выздоровела .

о новом коронавирусе, который распространяется в Китае. Он не так заразен, как грипп. Передается при тесном контакте — совместном проживании или уходе за пациентом. . За китайскими студентами в Беларуси на всякий случай будут присматривать врачи. А женщина, первая в мире заразившаяся коронавирусом в Китае, уже . Стали известны выводы судебно-медицинской экспертизы о смерти наших туристов в Египте. Причина гибели — острое отравление неизвестным ядом . Супруги, напомним, почувствовали недомогание после ужина в отеле. Муж умер в местной больнице, жена успела вернуться в Минск, но белорусские врачи не смогли ее спасти.

о смерти наших туристов в Египте. . Супруги, напомним, почувствовали недомогание после ужина в отеле. Муж умер в местной больнице, жена успела вернуться в Минск, но белорусские врачи не смогли ее спасти. В Беларуси с 1 февраля вырастут пособия на детей до 3 лет. Повышение составит от 29,37 до 37,76 рубля в зависимости от вида пособия. Так, на первого ребенка мамы получат 405,48 рубля, на второго и последующих детей — 463,4 рубля.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

В пятнадцати километрах от столицы работников пяти предприятий отправляют в отпуск за свой счет . Причина в том, что трансформаторную подстанцию, от которой им подавалось электричество, продали частной компании, и она ее закрыла на ремонт, потому что в теперешнем состоянии ее эксплуатировать запретил «Энергонадзор». Попытались выяснить, почему вопрос с электричеством так долго не могут решить .

. Причина в том, что трансформаторную подстанцию, от которой им подавалось электричество, продали частной компании, и она ее закрыла на ремонт, потому что в теперешнем состоянии ее эксплуатировать запретил «Энергонадзор». Попытались выяснить, . Работники фермы под Глуском хоть и не были в отпуске за свой счет, но получили от 70 до 200 рублей заплаты. Попытались выяснить, почему так вышло и что с ними будет дальше. Руководство района говорит, что ситуация улучшается, но многое зависит от людей.

«Приеду на Tesla, поставлю рядом», — пообещал президент перед встречей с белорусскими учеными. А мы хоть и не обещали, но взяли Tesla и приехали на выставку достижений белорусской науки , чтобы сравнить ее вживую с отечественными электромобилями. Заодно узнали все про белорусские электрокары.





В минской Чижовке в самом обычном дворе, в самом обычном доме живет девочка-подросток Анна Жене. Ей 13 лет, она наполовину белоруска, а наполовину француженка. Об этом можно догадаться по необычной для наших краев фамилии. А еще «будущая великая художница» — так она говорит о себе. Для девочки, рожденной с глубокой гипоксией, судорожным синдромом, врожденной пневмонией и другими диагнозами, от которых на сегодня остался только ДЦП, — заявление амбициозное. Наша история о том, как мама ставит дочь с такими заболеваниями на ноги .

о том, . Кормянский район — уникальное место для нашей страны: здесь 25% жителей младше 16 лет . Для сравнения, в Минске таких людей около 16%. Мы отправились в Корму, чтобы попытаться понять, откуда там столько детей. Городской поселок встретил нас десятками, если не сотнями людей с детскими колясками, разбитыми тротуарами, оптимистичными жителями и одним сотрудником идеологической работы райисполкома.

. Для сравнения, в Минске таких людей около 16%. Мы в Корму, чтобы попытаться понять, откуда там столько детей. Городской поселок встретил нас десятками, если не сотнями людей с детскими колясками, разбитыми тротуарами, оптимистичными жителями и одним сотрудником идеологической работы райисполкома. Шоумен, телеведущий и актер театра «Христофор» Александр Вергунов рассказал , как бился за то, чтобы бывшего воспитанника спецучреждения приняли в обычный колледж, и поделился секретом, как научиться самому радоваться каждому новому дню даже после двух клинических смертей .

, как бился за то, чтобы бывшего воспитанника спецучреждения приняли в обычный колледж, и поделился секретом, . На Поставщине на деревни нападают волки: лысые, больные, плешивые. Охотники говорят , идут из Литвы.

О СПОРТЕ





Лидер сборной Беларуси по биатлону Ирина Кривко сошла с дистанции после четвертой стрельбы в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке. Победу одержала немка Денизе Херрманн (0+0+0+0). Ханна Оберг (0+1+0+0) стала второй, проиграв минуту. Бронза досталась француженке Анаис Бескон (0+0+0+0).

после четвертой стрельбы в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке. (0+0+0+0). Ханна Оберг (0+1+0+0) стала второй, проиграв минуту. Бронза досталась француженке Анаис Бескон (0+0+0+0). Бывший защитник минского «Динамо» Лукаш Крайчек объявил, что он прерывает свою карьеру из-за проблем со здоровьем . К сожалению, в последние годы он страдал из-за травм, по причине которых отказался выступать за сборную Чехии на Олимпиаде в Пхенчхане. А самое серьезное повреждение хоккеист получил год назад, когда после хита соперника ударился головой о борт и потерял сознание .

Тренер академии российского «Авангарда» Игорь Николаев применял жесткие методы воспитания подопечных. В Интернете появилось видео , где он на тренировке в Балашихе бьет 9-летних игроков клюшкой по шлему и бросает их на лед.

Все новости пятницы, 24 января

Если уик-энд вы планируете провести на диване (синоптики обещают порывистый ветер, дождь и мокрый снег), у нас готов топ-7 российских сериалов, от которых невозможно оторваться. Хороших вам выходных!

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