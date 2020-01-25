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Собираетесь в командировку? Рассказываем о правилах, гарантиях и компенсациях
25.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Согласно Трудовому кодексу Республики Беларусь, служебной командировкой считается поездка работника по распоряжению нанимателя на определенный срок в другую местность для выполнения служебного задания вне места его постоянной работы. У такой формы работы есть свои правила, а работник, ее выполняющий, имеет определенные гарантии и право на компенсации затрат.
Изменения, предусмотренные новой редакцией ТК
Изменение № 1:
Оно коснется формы командировочного удостоверения. В частности, как оно должно выглядеть, теперь будут решать наниматели каждой конкретной организации. Ранее за форму командировочных листов отвечало Министерство финансов Республики Беларусь.
Изменение № 2:
Таким изменением станет введение компенсации за отъезд в командировку и прибытие из нее в выходной день работника.
В настоящее время командированным работникам компенсации также предоставляются, но только в случае направления их в командировку для выполнения работы в свой выходной день. А если работник вынужден отправиться в командировку в выходной день, но в этот день не выполняет порученную работу (находится в пути), тогда каких-либо компенсаций или дополнительных гарантий, кроме оплаты командировочных расходов (суточных) он не получает. За такой день за ним, в том числе, не сохраняется средний заработок, а потраченное нерабочее время никак не компенсируется.
Согласно новому Трудовому кодексу, если наниматель обяжет работника выбыть в командировку либо прибыть из нее в свой выходной день, то по желанию работник сможет отдохнуть в другой неоплачиваемый день. Воспользоваться этим правом можно только в тот месяц, когда была командировка, или в любой день следующего месяца.
Наниматель обязан предоставить указанную компенсацию только в случае, если работник изъявит желание. Установлен также срок предоставления – не позднее месяца, следующего за месяцем, в котором работник находился в командировке.
Изменение № 3:
Третья поправка в новом ТК снимет запрет на направление в командировку женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет. Сейчас норма препятствует таким работницам ездить в командировки даже с их согласия, а также выезжать за пределы родного города на повышение квалификации, семинары и другие мероприятия.
Женщины, у которых есть дети в возрасте до 14 лет (дети-инвалиды – до 18 лет), и сейчас имеют возможность быть командированными с их письменного согласия. Эта возможность за ними останется.
А вот беременных женщин в командировки по-прежнему направлять не будут.
Теперь женщины, находящиеся в социальном отпуске по уходу за ребенком, и чья работа связана с частыми командировками, по желанию смогут выходить на работу до достижения ребенком возраста 3 лет.
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> Служебные командировки в том числе затронут изменения в новой редакции Трудового кодекса Республики Беларусь, который вступит в силу 28 января 2020 года. Согласно...
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