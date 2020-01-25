«Сбил с ног, наступил на живот». Конфликт между директором кадетского училища и учеником дошел до суда

Источник материала: Tut.by

В Гродненском кадетском училище произошел конфликт между учащимся 11 класса Владом и директором учебного заведения полковником Николаем Жигэу. Ситуацию даже рассматривал суд. По словам подростка, директор сильно сжал ему руку (на плече остались следы от пальцев), тащил по лестнице, сбил с ног, ударил ногой в живот. Педагог свою вину отрицает и говорит, что молодого человека не бил, но признает — за руку схватил. Суд оштрафовал директора, родители же Влада написали жалобу в Администрацию президента и считают, что Жигэу после этого случая не может работать директором кадетского училища.





Гродненское кадетское училище находится в агрогородке Поречье, что в 25 километрах от Гродно. Здесь обучаются около 110 детей с 8 по 11 классы. Полковник Николай Жигэу возглавляет учебное учреждение с 2017 года. До этого он занимал должность первого заместителя начальника Гродненской пограничной группы.

Конфликтная ситуация произошла вечером 24 октября прошлого года.

— В тот день у Влада был день рождения. Он отпросился у директора купить торты в магазин, но, когда их принес, оказалось, что есть их в училище нельзя и ребенку сказали их выбросить. К вечеру мнение Николая Васильевича Жигэу поменялось, и он все-таки разрешил отпраздновать день рождения. В учебном заведении мальчики живут на втором этаже, девочки — на первом. Влад понес им торт, затем вернулся на второй этаж. Через какое-то время в комнату ворвался директор и, схватив моего сына за руку, потащил вниз. Там он сбил ребенка с ног и наступил ему на живот. След от берцев остался на теле Влада. Оказалось, что мой сын якобы сломал дверь в корпусе у девочек. Ребенок же говорит, что вообще к этой двери не прикасался. Кто ее выбил — не знает. Он просто отнес торт девочкам и вернулся к себе на второй этаж. Когда происходил конфликт с директором, рядом никого не было. Потом в помещение зашли ученики 9-го класса, и только тогда директор отпустил моего ребенка. Влад сразу же позвонил мне, а я вызвала милицию, — вспоминает тот день Ольга, мама Влада.

Когда в училище приехала милиция, директора уже на месте не было. Вечером сотрудники опросили пострадавшего мальчика, свидетелей же — только утром. Мама Влада считает, что за это время на учеников, которые видели часть ситуации, педагоги оказали психологическое воздействие. Однако учителя утверждают, что ничего подобного не было.

— У Влада есть запись в мобильном телефоне: дети говорят, что их просили «правильно» рассказать, как и что было. Они потом это повторили и в суде, — рассказывает Ольга.







Фото: предоставлено мамой ребенка

Согласно экспертизе, у Влада были «телесные повреждения в виде ссадины передней поверхности живота справа, три кровоподтека задне-внутренней поверхности левого плеча в средней трети, относящиеся к телесным повреждениям, не повлекшим за собой кратковременного расстройства здоровья».

— Влад из-за случившегося очень переживает. Он с самого детства хотел стать военным — и вот этот случай. Родители других детей также недовольны директором учреждения: мы считаем, что он не пользуется уважением ни у взрослых, ни у детей, он резок и излишне эмоционален, часто конфликтует с учащимися, — говорит Ольга.

С ней согласны некоторые родители других учеников — они пообщались с нами о ситуации с Владом и в училище в целом на условиях анонимности (диктофонная запись разговоров с ними есть в редакции. — Прим. TUT.BY).

Родители Влада написали жалобу в Администрацию президента: они считают, что Жигэу после этого случая не может работать директором кадетского училища.





«Я же здравомыслящий и взрослый человек. Для чего мне делать больно ученику?»

23 декабря прошлого года суд Гродненского района рассмотрел административное дело в отношении Николая Жигэу, признал его виновным в умышленном причинении телесного повреждения и назначил штраф — 15 базовых величин (382,5 рубля).

С решением суда Николай Жигэу не согласен, однако апелляцию не подавал. Говорит, просто не успел: надо было ехать на родину, в Молдову, к престарелому отцу, тот плохо себя чувствовал.

— …Неужели я похож на того, кто бьет детей? — спрашивает Николай Жигэу. Долго молчит, смотрит в окно и подбирая слова, рассказывает свою версию событий. — Торты никто не запрещал есть. Хотя по нормам этих продуктов не должно быть в училище. Я лишь попросил Влада, чтобы они отпраздновали день рождения не в комнатах, а в столовой. Чтобы все было культурно и правильно. Торты убрали в холодильники медпункта до вечера. Никакого конфликта по этому поводу не было. А потом воспитатели вызывают: мол, Влад выбил с ноги дверь в кампусе у девочек. Я туда. Мальчик спрятался в туалете. Сейчас я жалею, что вообще дотронулся до него, но тогда не знал, как его вытащить из этого туалета, потому что ребенок отказывался выходить. Тогда я взял его, схватил, может быть, сильно, за руку и повел его к этим злосчастным дверям. Я его не бил, с лестницы не спускал и вообще намерения что-то сделать ребенку у меня не было. Я же здравомыслящий и взрослый человек. Для чего мне делать больно ученику? Тогда уже был поздний вечер, я решил, что с этой ситуацией мы разберемся утром, отправил Влада в комнату, а сам уехал домой в Гродно. Уже ночью мне позвонили: в училище приехала милиция. Я вернулся в Поречье.

Николай Жигэу говорит, что на следующий день разговаривал с мамой мальчика, объяснял, что произошло.

— В суде я говорил все то же самое. Конечно, я с обвинениями не согласен. Понимаете, очень обидно: носишься с этими детьми, пытаешь привить им честь и достоинство, научить справедливости. Опять-таки, в училище готовят будущих военных — они должны понимать, что такое дисциплина, уважать старших, подчиняться правилам поведения. Я понимаю — у них сейчас такой возраст, они бунтуют. Бунтует и Влад. Он перерастет и поймет, что это очень неправильно наговаривать на человека и что-то придумывать. Но это будет позже, а сейчас у меня штраф.



Помещение, где была выбита дверь. Фото: TUT.BY

Учитель математики Елена Бутрименко сам момент конфликта не видела, зато видела выломанные двери — о них ей рассказали ученицы. Педагог вызвала директора.

— Сейчас их уже починили. Тогда здесь даже косяк был выломан. Девочки говорили, что Влад выбил двери с ноги. Мальчик — подросток, он, как многие из них, сейчас сложный, хочет показать, что он взрослый, очень часто провоцирует других детей. Доучился у нас все-таки до 11 класса. Обидно, что все так получилось, — говорит педагог.

Николай Жигэу признается: в папке документов на столе лежит и его заявление на увольнение. На всякий случай. Говорит, если вдруг начальники решат, что он недостоин быть директором, он, военный, поймет — но по-человечески будет обидно.

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