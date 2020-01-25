Летевший из Минска в Мюнхен самолет развернулся под Вроцлавом и совершил посадку в Гродно. Что известно

Источник материала: Tut.by

В Гродно в пятницу, 24 января, совершил посадку самолет «Белавиа», который следовал из Минска в Мюнхен. Об этом TUT.BY сообщило несколько пассажиров, которые летели эти рейсом. На сайте flightaware, который позволяет отслеживать маршруты лайнеров, видно, что самолет уже в воздушном пространстве Польши развернулся и снова вернулся в Беларусь. По сообщениям пассажиров, при посадке в Гродно с борта сняли шесть человек.



Скриншот с сервиса flightaware

Самолет из Минска (рейс B2899) должен был вылететь из Минска в пятницу в 12.30. Но вылет задержался. По данным flightaware, борт отправился в 15.33, то есть с опозданием примерно в 3 часа. Судя по маршруту движения самолета на flightaware, EMBRAER 175 почти долетел до Вроцлава, а затем развернулся и в 17.39 приземлился в Гродно. В Мюнхен самолет вылетел в 19.26, а прилетел в 19.01 (в Берлине на два часа меньше, чем в Минске).

О задержке с вылетом и возврате самолета нам сообщило сразу несколько пассажиров этого рейса (по прилету в Мюнхен).

«В начале рейс задержали на 3 часа, объясняя это тем, что была техническая неисправность системы подачи воды (или что-то связанное с водоснабжением), — сообщил один из пассажиров. — В итоге пассажиров посадили на рейс и мы взлетели. До Мюнхена лететь около 2-х часов, по прошествии примерно этого времени мы начали снижаться и каково же было наше удивление, когда командир экипажа сказал, что из-за технической неисправности мы вынуждены сделать экстренную посадку в Гродно».

В «Белавиа» ситуацию пока не комментируют.

«Когда мы сели в Гродно, экипаж сообщил, что техники будут разбираться и позже нам сообщат о дальнейших планах. При этом из самолета никого не выпустили (в самолете были пассажиры с детьми), — продолжает пассажир. — По прошествии около 20 минут в самолет вошла группа пограничников и таможенников. Пограничник объявил по громкой связи о том, что сейчас он назовет 6 человек, если мы услышали свою фамилию, то должны встать, забрать свою ручную кладь и багаж и проследовать с ним».

В погранкомитете TUT.BY не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Пассажиры рейса рассказывают, что примерно через 20 минут после того как сняли с рейса шесть человек, всех попросили выйти из самолета в автобус с ручной кладью, чтобы лайнер дозаправили топливом. По словам одного из пассажиров, после того как пассажиры вернулись на свои места, им объявили, что технические неисправности устранены. «Это вызвало оглушительный смех пассажиров», — рассказывает наш читатель, летевший этим рейсом.

«Никаких комментариев от сотрудников „Белавиа“ мы так и не получили. Суммарно, мы опоздали где-то на 5−6 часов, у многих были стыковки в Мюнхене — их расписание полностью нарушилось», — рассказал один из пассажиров рейса Минск-Мюнхен.

Мы поинтересовались в пресс-службе МВД, известно ли им о возврате самолета и снятии некоторых пассажиров. Но нам порекомендовали обратиться за комментарием в пресс-службу аэропорта. В гродненском аэропорту нам не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.