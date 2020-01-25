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В провинции Хубэй ограничили выезд из-за коронавируса. Наши дипломаты готовы помочь с выездом белорусам
25.01.2020 16:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские дипломаты в Китае
«В случае необходимости оказания содействия со стороны Посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике для выезда граждан Республики Беларусь с территории провинции Хубэй, просим обращаться по телефону +86 155 1061 8510», — отмечают в посольстве Беларуси в КНР.
В посольстве добавляют, что актуальная информация о мерах, принимаемых властями КНР по борьбе с распространением коронавируса, ежедневно публикуется на официальном сайте Государственного комитета по делам здравоохранения Китайской Народной Республики.
Наши дипломаты обращают внимание, что властями провинции Хубэй принято решение о закрытии/ограничении транспортного сообщения в городах Ухань (23.01.2020 с 10.00 часов), Эчжоу (23.01.2020 с 11.20 часов), Хуанган (24.01.2020 с 00.00 часов). По сообщениям китайских СМИ ограничения также приняты в городах Сяньтао (23.01.2020 с 17.00 часов), Чжи Цзян (23.01.2020 с 17.00 часов), Цян Цзян (23.01.2020 с 22.00 часов), Чши Би (24.01.2020 с 00.00 часов), Цзин Мэн (24.01.2020 с 00.00 часов), Сян Нин (24.01.2020 с 00.00 часов), Хуан Ши (24.01.2020 с 10.00 часов), Дан Ян (24.01.2020 с 12.00 часов), Энь Ши (24.01.2020 с 00.00 часов), Сяогань (25.01.2020 с 00.00 часов), Ичан (25.01.2020 с 06.00 часов), Суйчжоу (25.01.2020 с 00.00 часов), Цзинчжоу (24.01.2020 с 12.00).
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В провинции Хубэй ограничили выезд из-за коронавируса. Наши дипломаты готовы помочь с выездом белорусам
Посольстве Беларуси в Китае готово оказать содействие белорусам, которые захотят выехать из провинции Хубэй.
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