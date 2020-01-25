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60 лет вкуса и пользы. История, настоящее и будущее Кореличского сырцеха в фото, фактах и лицах (+видео)

25.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

60 лет вкуса и пользы. История, настоящее и будущее Кореличского сырцеха в фото, фактах и лицах (+видео)

Уважаемые сотрудники, дорогие ветераны труда!

Сегодня наш цех отмечает свой юбилей. Юбилей с историей в 60 лет. За это время пройден славный путь становления, расцвета, выдающихся трудовых успехов и достижений.

Как известно, престиж любого предприятия не всегда определяется его размерами и объемами. Наша организация небольшая, но именно вы, работники цеха, храните великие традиции отечественного производства и, опираясь на них, способствуете развитию отрасли, делая это качественно и эффективно. Благодаря вашему труду наша продукция завоевала свою нишу не только на рынке Беларуси, но и за ее рубежом, чему служат более сотни наград с многочисленных конкурсов.

Нельзя не вспомнить и тех, кто стоял у истоков создания нашего предприятия, наших ветеранов. Ваш профессиональный опыт и жизненная мудрость, передаваясь из поколения в поколение, являются плодотворной основой для воспитания и обучения молодого поколения.

Спасибо вам за ваш труд, за четкое понимание и преданность выполняемой работе. От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, поддержки и взаимопонимания с родными, душевного равновесия, мира над головой и долгих лет жизни. С праздником вас, дорогие, с юбилеем!

Лариса РАПОВЕЦ,
начальник Кореличского сырцеха «Новогрудские Дары»
филиала ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»

Листая страницы истории

История Кореличского сырцеха началась еще в середине прошлого века, когда на территории района функционировали перерабатывающие пункты в Мире, Воронче, Жуховичах, Цирине и других малонаселенных деревнях и агрогородках. В конце 1956 года произошло значимое событие – к Кореличскому району официально присоединили Мирский. Тогда на повестку дня и встал вопрос о строительстве нового, более крупного и современного предприятия по переработке молочной продукции. На рубеже 1957-1958 годов велись активные массовые работы, а уже в 1960 году маслозавод был сдан в эксплуатацию и начал выпускать первую продукцию.

60 лет вкуса и пользы. История, настоящее и будущее Кореличского сырцеха в фото, фактах и лицах (+видео)

60 лет вкуса и пользы. История, настоящее и будущее Кореличского сырцеха в фото, фактах и лицах (+видео)В трудовой книжке Мальвины Федоровны Гучок значится лишь одна запись – мастер-маслодел. Окончив в 1959 году Слуцкую специальную школу мастеров маслосыродельной промышленности, молодой специалист по распределению приехала в Кореличи, где и осталась на всю жизнь. «Конечно, работать в то время было сложно», – вспоминает женщина. – «Это сейчас все процессы автоматизированы, везде машины… А раньше нам самим, без чьей-либо помощи приходилось загружать машины, потому что мужчин у нас в коллективе не было. А ведь мы женщины…»

За многочисленные трудовые успехи Мальвину Гучок не раз награждали и ставили в пример, а ее бригада была занесена в Книгу Славы Министерства мясной и молочной промышленности БССР.

60 лет вкуса и пользы. История, настоящее и будущее Кореличского сырцеха в фото, фактах и лицах (+видео)Около сорока лет жизни посвятила маслоцеху и Анна Ивановна Дубровская, которая и после выхода на пенсию не оставила любимую работу. «Помню что в начале трудовой деятельности меня поставили на производство мороженого», – вспоминает свой первый рабочий день женщина. «Тогда продукция цеха была самой разнообразной: мы выпускали сливочное масло, любительское, шоколадное, диетическое… Не были исключением и творог с мороженым, сгущенное молоко. Коллектив у нас был хороший, дружный. Помню, когда нашему маслу присвоили «Знак качества», мы получили большую премию».

От настоящего к будущему

За шестьдесят лет предприятие прошло непростой путь становления и реорганизации, экспериментируя с одними видами продукции и закрывая производство других. В 2019 году Кореличский маслоцех был переименован в сырцех, являясь составляющим звеном «Новогрудских Даров» филиала ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат». Однако какие бы структурные изменения ни происходили, главное – это продукция, которая из года в год радует не только белорусов, но и жителей зарубежных стран.

60 лет вкуса и пользы. История, настоящее и будущее Кореличского сырцеха в фото, фактах и лицах (+видео)

Сейчас на производстве заняты сорок девять человек, для которых созданы все условия труда. Каждому работнику предоставляется полный соцпакет, также разработана система премий.

– Конечно, наш успех – это целиком и полностью заслуга коллектива, который из года в год качественно и со всей душой выполняет свою работу, – рассказывает Лариса Раповец, которая за двадцать лет прошла путь от мойщика автомолцистерн до начальника сырцеха. – Наши работники дружны и лояльны друг к другу, они часто ездят на экскурсии, занимаются благотворительностью и принимают активное участие в общественной жизни предприятия.

В среднем Кореличский сырцех принимает около двадцати тон молока в день. В зимний период эта цифра, конечно, скромнее, а в летний – наоборот. Сырье на завод поступает не только от ведущих хозяйств района, но и с частных подворий. Интересно, что продукция на производстве не залеживается: то, что изготовлено сегодня, уже завтра может оказаться на вашем столе.

На сегодняшний день предприятие выпускает более десяти видов продукции, среди которой и казеин – сложный белок, служащий основой для изготовления строительной продукции. Не исключением является и заменитель цельного молока для сельскохозяйственных животных, который вырабатывается хоть и в небольших количествах, но тем не менее продолжает пользоваться спросом.

60 лет вкуса и пользы. История, настоящее и будущее Кореличского сырцеха в фото, фактах и лицах (+видео)

Однако, наибольшая гордость производства – это, конечно, сыры, идущие на столы не только белорусских гурманов, но и любителей лакомства в России и Украине. Сейчас на предприятии ведутся работы по разработке итальянского сыра азиаго, однако, как показывает практика, удивить искушенного покупателя в ХХІ веке становится все труднее. Поэтому, не гонясь за новинками и модными тенденциями, Кореличский цех остается верен тем сырам, которые на протяжении многих лет занимают лидирующие позиции в отечественных и зарубежных конкурсах.

Интересно, что на протяжении долгого времени у сырцеха было и собственное ноу-хау – авторские корзинки из лозы, которые по спецзаказу изготавливал мастер из Витебска. По словам Ларисы Раповец, корзинки придавали одному из самых популярных сыров – «Адыгейскому классическому» – неповторимый аромат, который можно было ощутить, приобретя продукцию именно кореличского производства.

60 лет вкуса и пользы. История, настоящее и будущее Кореличского сырцеха в фото, фактах и лицах (+видео)

Нельзя не отметить и позитивные изменения в условиях труда работников цеха: с течением времени все процессы переработки молока стали автоматизированы, а ручной труд стал еще более ценен.

Как видим, путь становления Кореличского сырцеха был непростым. Однако нельзя не согласиться с тем, что маленькое производство в полсотни человек делает действительно большое дело, радуя из года в год как изысканных гурманов, так и простых любителей молочного лакомства.

По данным Минсельхозпрода, 28% производимого молока в республике идет на сыры. Такие же пропорции и у передовых стран мира. На отечественном рынке предоставлено 330 видов сыров.

60 лет вкуса и пользы. История, настоящее и будущее Кореличского сырцеха в фото, фактах и лицах (+видео)

Основным рынком белорусских сыров и творога остается Российская Федерация. На нее приходится 94,2% экспорта, что приносит почти 212 миллионов долларов. Помимо России и стран СНГ, белорусские сыры и творог продаются также в Болгарии, Грузии, Иордании, Китае, Латвии, ОАЭ, США и Японии.

Подготовила Виктория КОСТЮК
Фото автора и из архива героев и газеты «Полымя»
Видео Елизаветы МУТИЛОВИЧ

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Уважаемые сотрудники, дорогие ветераны труда! Сегодня наш цех отмечает свой юбилей. Юбилей с историей в 60 лет. За это время
 
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