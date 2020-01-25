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В Борисовском епархиальном управлении состоялось освящение храма в честь святителя Саввы

25.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Освящение престола совершил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин в сослужении архиерея Сербской Православной Церкви Антония, епископа Моравичского, викария Святейшего Патриарха Сербского. 
По благословению Его Святейшества, Патриарха Сербского Иринея, в дар Борисовскому храму принесена из Сербии икона святителя Саввы.
Также на богослужении присутствовали и молились Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия в Республике Беларусь Велько Ковачевич, сербский православный публицист Ранко Гойкович, профессор Иван Чарота. 
По окончании богослужения епископ Моравичский Антоний обратился со словом назидания и передал в дар новоосвященному храму комплект Литургических сосудов. 
В свою очередь епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин поблагодарил его и в память о совместной молитве и преподнес икону преподобной Евфросиньи Полоцкой. 
Подробнее читайте в газете «Адзінства».

 
 
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Сегодня в Борисовском епархиальном управлении с благословения Высокопреосвященнейшего Павла, митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея...
 
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