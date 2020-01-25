В Борисовском епархиальном управлении состоялось освящение храма в честь святителя Саввы

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Освящение престола совершил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин в сослужении архиерея Сербской Православной Церкви Антония, епископа Моравичского, викария Святейшего Патриарха Сербского.

По благословению Его Святейшества, Патриарха Сербского Иринея, в дар Борисовскому храму принесена из Сербии икона святителя Саввы.

Также на богослужении присутствовали и молились Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия в Республике Беларусь Велько Ковачевич, сербский православный публицист Ранко Гойкович, профессор Иван Чарота.

По окончании богослужения епископ Моравичский Антоний обратился со словом назидания и передал в дар новоосвященному храму комплект Литургических сосудов.

В свою очередь епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин поблагодарил его и в память о совместной молитве и преподнес икону преподобной Евфросиньи Полоцкой.

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