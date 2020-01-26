Диетологи составили список бескалорийных продуктов питания

Калории есть, но варьируются они от 1 до 50 ккал на 100 граммов продукта. Отметим, что рейтинг зависел не только от калорий, но и от того, сколько в продукте питательных веществ.

Начинается список с диетического продукта яблока — 47 ккал на 100 г. Кроме того, этот продукт богат витаминами А и С, которые полезны для сердца.

Спаржа — 6 ккал один лист, а в ее состав входят антиоксиданты и витамины A, C, E и K, а также пищевые волокна.

Свекла — 36 ккал на 100 г. При этом она является незаменимым источником железа и золота, а также антиоксидантов, которые минимизируют артериальное давление.

Цветная капуста — 3 ккал на цветок. Данный продукт считается основным источником витамина С — 77 % от дневной нормы.

Сельдерей — 2 ккал на ветку. Фишка такой маленькой калорийности в том, что вода не имеет калорий, а сельдерей на 80 % состоит из воды.

Малина — 1 ккал на ягоду. В этой ягоде запредельный уровень витамина С, поэтому перебарщивать с ней лучше не стоит.

Помимо этого, к низкокалорийным отнесли такие продукты, как: