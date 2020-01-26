Диетологи составили список бескалорийных продуктов питания

Дик Фишер, представляющий Британский университет, рассказал, как можно вкусно есть на ночь и не поправляться.
Оказывается, это не миф, действительно можно избавиться от нескольких лишних килограммов, даже если бесконтрольно направлять в свой желудок разные продукты, главное, их правильно подобрать.
Спорт — это полезно, но любой фитнес-тренер и диетолог скажут: без правильного питания все попытки тщетны.
Британские академики провели исследование, по результатам которого составили рейтинг 22 «бескалорийных» продуктов питания.
Калории есть, но варьируются они от 1 до 50 ккал на 100 граммов продукта. Отметим, что рейтинг зависел не только от калорий, но и от того, сколько в продукте питательных веществ.
Начинается список с диетического продукта яблока — 47 ккал на 100 г. Кроме того, этот продукт богат витаминами А и С, которые полезны для сердца.
Спаржа — 6 ккал один лист, а в ее состав входят антиоксиданты и витамины A, C, E и K, а также пищевые волокна.
Свекла — 36 ккал на 100 г. При этом она является незаменимым источником железа и золота, а также антиоксидантов, которые минимизируют артериальное давление.
Цветная капуста — 3 ккал на цветок. Данный продукт считается основным источником витамина С — 77 % от дневной нормы.
Сельдерей — 2 ккал на ветку. Фишка такой маленькой калорийности в том, что вода не имеет калорий, а сельдерей на 80 % состоит из воды.
Малина — 1 ккал на ягоду. В этой ягоде запредельный уровень витамина С, поэтому перебарщивать с ней лучше не стоит.
Помимо этого, к низкокалорийным отнесли такие продукты, как:
- брокколи— 33 ккал на 100 г;
- клубника — 15 ккал на 100 г;
- водяной кресс — 4 ккал на четверть пучка;
- огурец — 6 ккал на дольку в 2,5 см;
- укроп — 12 ккал на 100 г;
- чеснок — 49 ккал на 100 г;
- грейпфрут и зеленые бобы — 24 ккал на 100 г;
- кале — 33 ккал на 100 г;
- лук-порей —22 ккал на 100 г;
- лимоны — 3 ккал на одну дольку;
- латук — 14 ккал на 100 г;
- лук — 7 ккал на 100 г;
- брюква — 24 ккал на 100 г;
- арбуз — 16 ккал на дольку.
- абрикос – 12 ккал на штуку.