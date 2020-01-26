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Минская региональная таможня. На страже экономической безопасности страны

26.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Главные задачи таможенников во всем мире — обеспечение экономической безопасности страны, создание условий для успешного развития экономики государства и пресечение попыток ввоза в страну запрещенных веществ и товаров.

У большинства людей понятие «таможня» ассоциируется с пересечением государственной границы, досмотром личного багажа, сканирующими аппаратами и приветливыми, но строгими сотрудниками. Все это верно. И все же в самом сердце нашей страны находится и успешно функционирует Минская региональная таможня, уникальная по своим функциям и вкладу в бюджет страны. В зону ее деятельности входит вся Минская область.

Приведем основные факты о таможне.

- В общей сумме доходов от деятельности таможенных органов доля Минской региональной таможни на протяжении многих лет составляет более 55 %. Таможня администрирует более половины импортно-экспортных внешнеторговых операций, осуществляемых в Республике Беларусь. Количество субъектов хозяйствования, осуществляющих декларирование товаров в таможне, составляет более 22 тыс. И эта цифра из года в год растет.

- Каждый день в среднем более 40 тыс. тонн экспортных грузов, стоимостью более $ 16 млн., и 11 тыс. тонн товаров, ввозимых в страну, на сумму $ 36 млн., проходят таможенное оформление в столичной таможне.

- С 1 января 2019 г. главные воздушные ворота страны – Национальный аэропорт «Минск» находятся в зоне деятельности Минской региональной таможни. Профессионализм и хорошее владение иностранными языками – визитная карточка сотрудников таможни, ведь они первыми встречают иностранцев в нашей стране. Пассажиропоток в столичном аэропорту постоянно растет. Несмотря на это, удалось ускорить прохождение гражданами таможенного контроля за счет совершенствования технологий проведения таможенных операций и модернизации технических средств.

- Для многих экспортных грузов станция «Молодечно» на Молодечненском таможенном посту является пограничной. Здесь уже второй год таможенники успешно выполняют функции пограничного контроля.

- Не отстает от него по значимости и Борисовский таможенный пост, обеспечивающий экспорт большегрузных БЕЛАЗов.

- Пункт таможенного оформления «Солигорск» обеспечивает таможенное оформление важнейшего стратегического товара республики, идущего на экспорт – калийных удобрений.

- Важной особенностью деятельности таможни является и то, что здесь оформляются абсолютно все международные почтовые отправления, приходящие в нашу страну.

- Минская региональная таможня по праву считается одним из первопроходцев в Беларуси по внедрению новых технологий в таможенном администрировании. Именно здесь, как правило, проводятся эксперименты по совершенствованию таможенных процедур, которые впоследствии нередко входят в практику во всех таможнях страны. Так, МРТ стала первым участником электронного декларирования, состоявшегося в 2009 г. в рамках реализации Национальной программы «Электронная Беларусь», с использованием Национальной автоматизированной системы электронного декларирования. Технология электронного декларирования позволяет вести контроль без непосредственного присутствия представителя той или иной фирмы в пункте таможенного оформления. Сегодня 99 % таможенных деклараций подаются в электронном виде.

Большой объем операций с товарами и международными почтовыми отправлениями подвигает столичную таможню на поиск новых решений по оптимизации механизмов работы.

 
Теги: Минск
 
 
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