Источник материала: Газета Авангард

В последнее воскресенье января отмечают Международный день без интернета. Хотя я бы предложила назвать его иначе: день без смартфона, ведь именно в нем сейчас сосредоточена вся информация. И во всемирную сеть мы выходим, как правило, используя телефон.





Оно и понятно: ведь он всегда под рукой, а доступ в интернет сейчас ограничен разве что рамками тарифа сотового оператора. Некоторым людям даже представить себе день без интернета невозможно. Как оказалось, я принадлежу к их числу.

Буквально месяц назад пришлось отдать свой смартфон в ремонт и всего лишь на сутки оказаться с «динозавром» в руках. Пугающая, надо сказать, была для меня перспектива. Этакий интернетный детокс.

Свое утро я обычно начинаю с просмотра соцсетей за завтраком. На этот раз пришлось смотреть в телевизор. Не понравилось. На удивление, без информационных соблазнов сборы перед выходом из дома заняли минут на 15 меньше, хотя не покидало одно забавное ощущение: кажется, что все о тебе забыли.

На работе тоже возникло немало сложностей – вся необходимая информация осталась в телефоне. Пришлось заново отыскивать многие номера для связи, а это потребовало определенных временных затрат. И еще, расходы на мобильную связь значительно увеличились даже за 24 часа, ведь многие мессенджеры бесплатны при наличии интернета. В общем, весь день не покидало ощущение оторванности от мира.

Ух, и донимала ж я мастера! Ну когда уже, когда?.. А фраза «Алиса, миелофон у меня!» просто окрылила. И помчалась я в город Гомель, сверкая пятками, ибо не было уже сил терпеть этот «технологический шаббат». Но по дороге в общественном транспорте я впервые за долгое время читала книгу. Нет, читаю-то я много, постоянно. Только в этот раз книга была не электронной, а бумажной, чего со мной давненько не случалось. Новенькая, пахнущая типографской краской – какое же это удовольствие! Пожалуй, самый приятный момент за сутки.

И главное – большинство из моих знакомых меня не поняли: ну подумаешь – сутки без смартфона. А я вот целых 24 часа думала о нем с такой любовью, какой прежде, кажется, и не питала.

– Навигация, банкинг, чтение книг, просмотр видео, музыка, обучение – вот далеко не полный перечень задач, которые решают наши «карманные помощники». И отказаться от всего этого я лично не готова. А жизнь без телефона, как самого быстрого и удобного способа доступа во всемирную паутину, невозможна. Для меня лично.

Прочно я сижу на интернет-игле. И ничуть меня это не смущает, поскольку нет интернета – нет актуальной информации. А в наше время это огромное упущение.

В общем, интересный эксперимент, хоть и не добровольный. Попробуйте. Рекомендую. Но сама больше не хочу. Все-таки без коммуникации с миром мне сложновато: чувствую себя как на необитаемом острове. Поэтому свой всемирный день без интернета я, пожалуй, уже провела, и 26 января точно буду он-лайн.

Ирина ШУТОВА