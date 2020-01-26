26 января ученые, исследователи и преподаватели Беларуси отмечают свой профессиональный праздник

Источник материала: Газета Авангард





Научные знания важны не только для расширения представлений человечества о мире. Результаты труда ученых используются на предприятиях, в агропромышленном комплексе, медицине, образовании, других сферах деятельности. Чтобы подчеркнуть важность научных достижений для общества, в 1993 году в Беларуси был учрежден День белорусской науки.

Белорусская наука в свое время пережила сложные времена – в начале 90-х годов прошлого столетия за границу выехало более 80 тысяч ученых. Сегодня на государственном уровне применяется программа выделения средств (грантов) для реализации различных проектов и регулярное финансовое поощрение (президентская стипендия) талантливых студентов.

Согласно статистике, исследованиями в стране занимается около 30 тысяч ученых. Научные интересы белорусов сосредоточены преимущественно на технической сфере – темам, связанным с техникой, посвящено более 60% исследований. На втором месте природоведческие темы (чуть меньше 20%), на третьем – исследования в социально-экономических и общественных науках (8%).

За последние годы получили мировое признание многочисленные отечественные разработки, такие как самые большие карьерные самосвалы, современные электробусы, прототипы электромобиля, супероптика и другие.

Одно из наиболее перспективных и важных для современной науки направлений – экология. За последние годы среди разработок отечественного производства, позволяющих уменьшить нагрузку на окружающую среду, можно выделить биоудобрения из органики, краску на основе неорганических отходов и многое другое. Одним из самых интересных и простых изобретений стал текстиль, который можно применять против нефтяных пятен. Среди недавних разработок белорусских специалистов в медицинской сфере – медицинский клеточный продукт, а если говорить проще, искусственная кожа.

Свои силы ученые применили и в создании безвредного упаковочного материала для продуктов и товаров. Недавно специалисты БГУ придумали раствор «Хитозан», который легко распыляется на продукты и образует на них пленку. Это вещество – натуральный нетоксичный биополимер, абсолютно безопасен для человека. Кроме того, он обладает бактерицидными свойствами. На данный момент у белорусской разработки нет зарубежных аналогов.

Четверть белорусских исследователей – молодежь в возрасте до 29 лет, почти половина ученых НАН Беларуси – в возрасте до 40 лет. Как видим, белорусская наука в последние годы основательно «помолодела». Причина тому – активное участие школьников, студентов и аспирантов в научной и исследовательской работе.

Наталья НИКОЛАЕВА