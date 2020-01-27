ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Казимировке к осени появится новая поликлиника. Рассказываем, какой она будет (и что будет со старой)

27.01.2020 08:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

К ноябрю 2020 года в могилевском микрорайоне Казимировка на улице Краснозвездной обещают закончить строительство суперсовременной поликлиники для взрослых и детей. Ей предстоит обслуживать 37 тысяч жителей Казимировки, Спутника и ближайших поселков. Рассказываем и показываем, какой она будет.


Сейчас жители этих районов относятся к поликлинике № 3 на Езерской — и людям неудобно ездить к врачам так далеко. К этой поликлинике сейчас прикреплены всего около 19 тыс. жителей Могилева, 85% из них — из Казимировки и Спутника. К тому же, для небольшого трехэтажного здания нагрузка слишком высокая, поэтому поликлинику решили перенести ближе к пациентам в более вместительное и современное здание, рассказала TUT.BY главврач поликлиники № 3 Светлана Шупикова.

Ожидание скорой для жителей Спутника и Казимировки тоже сократится — в строящейся поликлинике появится своя подстанция скорой помощи.

Даже УЗИ глаза

Кроме кабинетов с врачами-специалистами в новой поликлинике планируют открыть отделение реабилитации.

Там оборудуют водолечебницу с ванным залом, массажным душем Шарко и восходящим душем, помогающим при лечении мочеполовой системы и прямой кишки.

Для взрослых и детей с заболеваниями органов дыхания обустроят соляную комнату — кабинет спелеолечения.

В поликлинике будет стоматологическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория и женская консультация. Оборудование закупят самое современное — маммограф для обследования молочных желез, ортопонтамограф для снимков зубов, аппараты со специальными датчиками для осмотра новорожденных и более взрослых детей, электрокардиографы.

— Мы даже запланировали в нашей поликлинике аппарат для УЗИ глаза. Это пока дефицитное оборудование, которое есть только в Могилевской областной больнице, — говорит главврач.


На каждого пациента параллельно с бумажной заведут электронную амбулаторную карту. Там будут результаты всех осмотров врачей, анализов и исследований.

— Все диагностическое оборудование совместят с нашей медицинской информационной системой. Результаты исследований в амбулаторную карту пациента будут попадать прямо из аппаратов, — рассказывает Светлана Шупикова.

Бумажные карты тоже придется вести — полный отказ от них пока еще не предусмотрен законодательством.

«Только спросить» больше не удастся

Отправляясь в поликлинику за справкой или на профилактический осмотр, можно будет не волноваться, что, проходя мимо чихающих людей возле кабинета терапевта, подцепишь ОРВИ или грипп. Отделения профилактики и лечения для детей и взрослых будут изолированы, со своими входами и регистратурами. Проще говоря, потоки больных и здоровых людей разделят физически.


Все посещения — только по электронной очереди: человек приходит, выбирает нужную медуслугу в терминале и получает талончик. Если есть сомнения, в какой кабинет обратиться, талон можно взять в регистратуре. Общение с регистраторами выстроят по принципу «глаза в глаза». Все вопросы — не в окошко через стекло, а сидя в кресле перед специалистом. Звонки будут принимать сотрудники колл-центра поликлиники, чтобы регистраторы не отвлекались от пациентов.

Возле каждого кабинета повесят табло: увидел свой номер — проходи к врачу. Отдельные табло на этажах покажут, сколько человек в очереди в каждый кабинет. В общем, система как в банке. Пролезть вне очереди «только спросить» больше не удастся. Все вопросы — к администратору на первом этаже. Без очереди смогут пройти лишь льготники или те, кого направили на дообследование.

Чтобы ждать своей очереди было не скучно, можно будет подключиться к местному Wi-Fi. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены пандусы и лифты. Для пациентов с нарушениями слуха практически во всех кабинетах запланирована помощь сурдопереводчика по видеосвязи.

Услугами поликлиники сможет воспользоваться любой житель города, но тем, кто территориально к ней не относится, придется заплатить.



Что сейчас?

Каркас здания готов на 45%, уже приступили к кладке стен и перегородок, прокладке внутренних инженерных коммуникаций, начали штукатурить, рассказал TUT.BY главный инженер Стройтреста № 12 Могилева Дмитрий Борисенко.

Норматив строительства таких объектов — 3 года, а могилевскую поликлинику собираются сдать уже к осени. Специалист говорит, что тут ничего удивительного нет: организация своевременной поставки материалов, круглосуточная работа и много строителей — вот и весь секрет такой скорости.

Поликлиника в Казимировке обойдется примерно в 47 млн. рублей. Каждое предприятие Могилевской области, которое на 50 и более процентов находится в государственной собственности, будет отчислять в областной бюджет 1,25% от своей выручки в виде безвозмездной спонсорской помощи. Эти деньги пойдут на строительство и закупку оборудования.

Здание же поликлиники № 3 в центре Могилева переоборудуют под детскую поликлинику. Там планируют принимать детей из ближайших к ней районов города.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас жители Казимировки и Спутника относятся к поликлинике № 3 на Езерской - и людям неудобно ездить к врачам так далеко.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске в конце января уже цветут подснежники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Газета Авангард
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика