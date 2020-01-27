В Казимировке к осени появится новая поликлиника. Рассказываем, какой она будет (и что будет со старой)

Источник материала: Tut.by

К ноябрю 2020 года в могилевском микрорайоне Казимировка на улице Краснозвездной обещают закончить строительство суперсовременной поликлиники для взрослых и детей. Ей предстоит обслуживать 37 тысяч жителей Казимировки, Спутника и ближайших поселков. Рассказываем и показываем, какой она будет.





Сейчас жители этих районов относятся к поликлинике № 3 на Езерской — и людям неудобно ездить к врачам так далеко. К этой поликлинике сейчас прикреплены всего около 19 тыс. жителей Могилева, 85% из них — из Казимировки и Спутника. К тому же, для небольшого трехэтажного здания нагрузка слишком высокая, поэтому поликлинику решили перенести ближе к пациентам в более вместительное и современное здание, рассказала TUT.BY главврач поликлиники № 3 Светлана Шупикова.

Ожидание скорой для жителей Спутника и Казимировки тоже сократится — в строящейся поликлинике появится своя подстанция скорой помощи.

Даже УЗИ глаза

Кроме кабинетов с врачами-специалистами в новой поликлинике планируют открыть отделение реабилитации.

Там оборудуют водолечебницу с ванным залом, массажным душем Шарко и восходящим душем, помогающим при лечении мочеполовой системы и прямой кишки.

Для взрослых и детей с заболеваниями органов дыхания обустроят соляную комнату — кабинет спелеолечения.

В поликлинике будет стоматологическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория и женская консультация. Оборудование закупят самое современное — маммограф для обследования молочных желез, ортопонтамограф для снимков зубов, аппараты со специальными датчиками для осмотра новорожденных и более взрослых детей, электрокардиографы.

— Мы даже запланировали в нашей поликлинике аппарат для УЗИ глаза. Это пока дефицитное оборудование, которое есть только в Могилевской областной больнице, — говорит главврач.





На каждого пациента параллельно с бумажной заведут электронную амбулаторную карту. Там будут результаты всех осмотров врачей, анализов и исследований.

— Все диагностическое оборудование совместят с нашей медицинской информационной системой. Результаты исследований в амбулаторную карту пациента будут попадать прямо из аппаратов, — рассказывает Светлана Шупикова.

Бумажные карты тоже придется вести — полный отказ от них пока еще не предусмотрен законодательством.

«Только спросить» больше не удастся

Отправляясь в поликлинику за справкой или на профилактический осмотр, можно будет не волноваться, что, проходя мимо чихающих людей возле кабинета терапевта, подцепишь ОРВИ или грипп. Отделения профилактики и лечения для детей и взрослых будут изолированы, со своими входами и регистратурами. Проще говоря, потоки больных и здоровых людей разделят физически.





Все посещения — только по электронной очереди: человек приходит, выбирает нужную медуслугу в терминале и получает талончик. Если есть сомнения, в какой кабинет обратиться, талон можно взять в регистратуре. Общение с регистраторами выстроят по принципу «глаза в глаза». Все вопросы — не в окошко через стекло, а сидя в кресле перед специалистом. Звонки будут принимать сотрудники колл-центра поликлиники, чтобы регистраторы не отвлекались от пациентов.

Возле каждого кабинета повесят табло: увидел свой номер — проходи к врачу. Отдельные табло на этажах покажут, сколько человек в очереди в каждый кабинет. В общем, система как в банке. Пролезть вне очереди «только спросить» больше не удастся. Все вопросы — к администратору на первом этаже. Без очереди смогут пройти лишь льготники или те, кого направили на дообследование.

Чтобы ждать своей очереди было не скучно, можно будет подключиться к местному Wi-Fi. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены пандусы и лифты. Для пациентов с нарушениями слуха практически во всех кабинетах запланирована помощь сурдопереводчика по видеосвязи.

Услугами поликлиники сможет воспользоваться любой житель города, но тем, кто территориально к ней не относится, придется заплатить.





Что сейчас?

Каркас здания готов на 45%, уже приступили к кладке стен и перегородок, прокладке внутренних инженерных коммуникаций, начали штукатурить, рассказал TUT.BY главный инженер Стройтреста № 12 Могилева Дмитрий Борисенко.

Норматив строительства таких объектов — 3 года, а могилевскую поликлинику собираются сдать уже к осени. Специалист говорит, что тут ничего удивительного нет: организация своевременной поставки материалов, круглосуточная работа и много строителей — вот и весь секрет такой скорости.

Поликлиника в Казимировке обойдется примерно в 47 млн. рублей. Каждое предприятие Могилевской области, которое на 50 и более процентов находится в государственной собственности, будет отчислять в областной бюджет 1,25% от своей выручки в виде безвозмездной спонсорской помощи. Эти деньги пойдут на строительство и закупку оборудования.

Здание же поликлиники № 3 в центре Могилева переоборудуют под детскую поликлинику. Там планируют принимать детей из ближайших к ней районов города.

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