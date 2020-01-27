В Витебске в конце января уже цветут подснежники

Источник материала: Tut.by

В Витебске и его окрестностях в конце января расцвели самые настоящие луковичные подснежники. Фотографию нежных бутонов разместил в инстаграм витебский актер Валерий Зимницкий.



Фото: instagram.com/venialeto/

А этот снимок подснежников, которые еще только-только появляются из земли, сделал читатель TUT.BY Александр. Они растут на клумбе в одном из витебских дворов.



Фото предоставлено читателем TUT.BY

Подснежники появились и под Витебском — в поселке Лужесно. Снимок цветов, которые растут там возле забора одного из домов, нам прислала Ольга.



Фото предоставлено читателем TUT.BY

Подснежник (галантус) в разных странах еще называют «снежной каплей», «снежной сережкой», «снежным колокольчиком». Все это указывает на его раннее цветение, буквально из-под снега. В южных климатических зонах Европы он цветет уже в декабре-январе. В более северных районах — с марта-апреля.

Но Витебск-то — точно не на юге. Просто в этом году аномально теплая зима.

А в Лужеснянском дендропарке Ольга сфотографировала вот такой ярко-зеленый ковер из травы под деревьями.



Фото предоставлено читателем TUT.BY



Фото предоставлено читателем TUT.BY

Неделю назад мы показывали вам фото, которые сделала на своей даче под Оршей Светлана. Там цветет морозник, зеленеет капуста кале, из земли пробились ростки тюльпанов и крокусов.

25 января температурные рекорды дня обновлены в Минске, Витебске, Могилеве и еще на 14 метеостанциях четырех из шести областей Беларуси. В столице и Витебске перекрыты максимумы 30-летней давности (плюс 4,8 градуса против 4,4 и плюс 4 против 3,8 соответственно), в Могилеве — рекорд 2002 года (5 против 3,9).

24 января рекорды дня обновились на 10 метеостанциях: восьми (из 11) в Витебской области, одной — в Минской и одной — в Могилевской. В Витебске был перекрыт экстремум 18-летней давности (3,4 против 3,3 градуса тепла).

Ранее мы сообщали, что в Минске, Витебске и других городах зацвели примулы, а в Брестскую область вернулись журавли. В саду брестского университета набухают почки сакуры, скоро зацветет японская айва. А еще в Бресте уже проснулись пчелы !