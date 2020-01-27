Субботняя телефонная линия состоялась в Миноблисполкоме

Источник материала: Единство

На звонки граждан отвечал заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич.

Людмила Михайловна из города Фаниполя пожаловалась, что в их доме не греют батареи: верхушка чуть тёплая, а снизу совсем холодные. Жильцы мёрзнут, хотя платят за отопление точно так же, как все. «Проблема эта длится столько, сколько существует дом», - рассказала пенсионерка.

В деревне Турковщина Воложинского района зимой перестаёт ходить единственная маршрутка. «Ребенка приходится пешком водить в школу, поднимать в 5 утра», - пожаловалась жительница деревни Алла Владимировна.

Водитель Юрий из Заславля переживает из-за того, что улица не освещается. «В октябре делал заявку в службе 115. До сих пор ничего», - рассказал мужчина. - Кроме этого, улицу ни разу не отсыпали, не чистили и не фрезировали».

Валентин Викторович из агрогородка Колодищи пожаловался, что уже несколько лет живёт без питьевой воды: «В 2009 году построили дом, в 2016 - сдали в эксплуатацию. До сих пор нет питьевой воды".

А вот в Высоких Лядах посреди деревни образовалась свалка. «Сначала была бытовой, а теперь чего там только нет. Завелись тараканы, крысы. Даже травить нечем. Все ссылаются друг на друга и ничего не делают», - рассказала одна из жительниц Елена Владимировна.

«Моя соседка без моего ведома проложила водопровод через мой участок», - пожаловалась Лилия Семеновна из деревни Слободы. Женщина приватизировала землю и хочет использовать ее для строительства. Но из-за проведённого водопровода это становится невозможным.

Проблемы, с которыми обратились в эту субботу люди на прямую линию, как видим, очень разные, объединяет их одно – это то, что волнует жителей Минской области. Заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич старался решить вопросы граждан оперативно, во время прямой линии. Многие будут изучены более глубоко, с выездом на место. Все заявители получат разъяснения и ответы в установленные законодательством сроки.

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