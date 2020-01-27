В Лоевском районе из-за преждевременно закрытой задвижки дымохода угорели женщина и ребенок

Источник материала: Tut.by

В Лоевском районе в больницу с отравлением угарным газом попали мама и ребенок. Причина — преждевременное закрытие задвижки дымохода печи, сообщили в МЧС.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Инцидент произошел утром 26 января в деревне Карповка. 30-летняя местная жительница почувствовала недомогание и обратилась к медикам. Женщину вместе с ее восьмилетним сыном госпитализировали.

К счастью, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Как рассказали в деревне, мальчика уже даже выписали из больницы.