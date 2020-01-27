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В Лоевском районе из-за преждевременно закрытой задвижки дымохода угорели женщина и ребенок
27.01.2020 11:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лоевском районе в больницу с отравлением угарным газом попали мама и ребенок. Причина — преждевременное закрытие задвижки дымохода печи,
Инцидент произошел утром 26 января в деревне Карповка. 30-летняя местная жительница почувствовала недомогание и обратилась к медикам. Женщину вместе с ее восьмилетним сыном госпитализировали.
К счастью, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Как рассказали в деревне, мальчика уже даже выписали из больницы.
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В Лоевском районе в больницу с отравлением угарным газом попали мама и ребенок. Причина - преждевременное закрытие задвижки дымохода печи.
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