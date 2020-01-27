На контроле школьные автобусы

Источник материала: Чырвоны прамень

Безопасная дорога в школу – такая задача стоит перед родителями, педагогами и другими ответственными и заинтересованными. Главное, чтобы ребёнок добрался до учреждения образования и обратно живым и невредимым. При этом безопасность пути за знаниями зависит от нескольких факторов, в том числе и от состояния школьного автобуса. Не случайно, что особое внимание и накануне нового учебного года, и в разгар его Госавтоинспекция уделяет проверке технической составляющей. Профилактики дорожно-транспортных происшествий при перевозке школьников на автобусах к местам учёбы много не бывает.





Именно поэтому в начале третьей четверти сотрудники ОГАИ Чашникского РОВД совместно с другими заинтересованными службами провели очередную контрольную проверку технического состояния школьных автобусов, осуществляющих регулярную перевозку учащихся к учреждениям образования района.

Начальник ОГАИ Чашникского РОВД Сергей Трубеко тщательно обследовал транспортные средства на наличие технических неисправностей, проверил работу внешних световых приборов, блокираторов движения при открытых дверях, систем пассивной и активной безопасности. Также проконтролировал наличие огнетушителей, укомплектованность аптечек, прохождение технического осмотра транспортных средств и заключение договора обязательного страхования и другое.

Водитель Александр Бакан, доставая документы, рассказывает, что он ежедневно с утра совершает два рейса: доставляет детей в гимназию, первую и четвёртую школы. Александр трудится на школьном автобусе более 10 лет. Рабочий день его начинается рано. Перед выездом нужно пройти медицинское освидетельствование, заправиться, проверить технику… И только после выполнения необходимой процедуры жёлтый автобус с надписью «Дети» выходит на маршрут.

– Работа у меня ответственная, ведь в салоне бесценное – дети, – улыбаясь, отмечает водитель. – Нужно быть максимально сконцентрированным. Дорога не терпит торопливых и невнимательных.

Маленьких пассажиров Александр Бакан любит.

Пока мы беседовали с водителем, начальник ОГАИ проверил все необходимые документы, техническое состояние автобуса, салон транспортного средства и констатировал, что всё в порядке.

Всего в этот день было осмотрено 13 транспортных средств, предназначенных для подвоза обучающихся в учреждения образования. Радует, что в результате не было выявлено нарушений.

Кроме этого, для водителей школьных автобусов был проведён внеплановый инструктаж об особенностях требований Правил дорожного движения при автомобильных перевозках групп детей.

– При проверке школьных автобусов первоочередное внимание уделяется техническому состоянию транспортного средства, – отметил Сергей Николаевич. – В основном проверяем их соответствие нормативным актам. Также смотрим прохождение процедуры получения разрешения на допуск к участию в дорожном движении, оснащение автобусов аптечками, огнетушителями, соответствие транспортных средств СТБ. Ведь на кону – безопасность детей.

Кстати

Всех водителей проверили по базе данных Госавтоинспекции. В течение прошлого года и до середины января текущего ни один из водителей не числится в базе нарушителей ПДД. Иначе согласно законодательству таковые должны быть отстранены от выполнения служебных обязанностей.