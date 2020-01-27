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Кубок приехал на Чашниччину

27.01.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Для сотрудников Чашникского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь начало 2020-го ознаменовано яркими спортивными победами. Очередной кубок пополнил копилку наград отдела. 

Кубок приехал на Чашниччину

Помощник начальника Чашникского ОДО Дмитрий Бавтрушко и милиционер-водитель группы задержания Геннадий Рыбачёнок с заслуженными наградами.

Покорители лыжни из числа сотрудников охраны собрались 14 января в Городке. Чемпионатом по лыжным гонкам среди подразделений Департамента охраны МВД Республики Беларусь Витебской области состоялось долгожданное открытие сезона.
Участие приняли восемнадцать команд, на лыжню вышли порядка 60 милиционеров. Побороться за кубок отправились и представители Чашникского ОДО.
Среди подразделений охраны второй группы не было равных команде Чашникского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь, которую представили прапорщик милиции Геннадий Рыбачёнок и капитан милиции Дмитрий Бавтрушко. Спортивный дуэт земляков показал наилучший результат и в упорной борьбе сумел опередить всем коллективы.
Весомый вклад внёс помощник начальника Чашникского отдела Дмитрий Бавтрушко, который в серьезной конкуренции совсем немногим уступил тройке победителей, завоевав 4 место.
– Хорошая подготовка и желание победить сыграли решающую роль, – поделились впечатлениями покорители лыжни из Чашникского отдела охраны. – Мы, безусловно, гордимся, что общекомандная победа досталась нам. Возвращаться с такими результатами приятно. Но цена победы – высока.
Ежедневные упорные тренировки, требующие силы воли и твердости духа.
И лишь когда стоишь на пьедестале и держишь кубок, понимаешь – всё не напрасно.

Наталья СТУКАЛОВА.

 

 
 
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Для сотрудников Чашникского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь начало 2020-го ознаменовано яркими спортивными победами. Очередной кубок пополнил...
 
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