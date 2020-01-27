ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крещение Господне

27.01.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Чырвоны прамень

Каждый год 19 января все православные верующие празднуют Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В этот день вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан от Иоанна Крестителя.

Крещение Господне

Этот праздник называют ещё Богоявлением, так как во время таинства крещения произошло чудо – на Христа сошёл Дух Святой в образе голубя. А с неба послышался голос: «Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!» Праздник Крещения открывает тайну Святой Троицы – голос – Бог Отец, голубь – Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын.
Это было первым явлением Христа народу Израиля. После этого за Иисусом последовали первые ученики, среди которых были апостолы Андрей и Пётр.
Называют Крещение еще и Просвещением, так как во время этого Таинства человек очищается от грехов.
Накануне Крещения, в Крещенский сочельник, установлен строгий пост.
Одна из главных святынь – крещенская вода, обладающая, по поверью, особыми исцеляющими свойствами. Даже малое количество этой воды при добавлении в обычную освящает её всю и восполняет силы человека как духовные, так и физические.
Традиционно многие верующие на Крещение погружаются в «купель», тем самым духовно очищаются. Но для этого необходимо быть подготовленным. Искренняя вера и молитва приближают людей к Богу.
Для освящения водных источников совершается крестный ход.
Водоосвящение (водосвятие) совершается и в Крещенский сочельник (18 января), и в сам день празднования Крещения – 19 января, когда проходит праздничная литургия, служится молебен.

Наталия ШИРКО.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый год 19 января все православные верующие празднуют Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В этот день вспоминают
 
Новости дня
Новости общества
 
Молодёжная столица Беларуси 2020 года обрела логотип
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика