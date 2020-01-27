Крещение Господне

Источник материала: Чырвоны прамень

Каждый год 19 января все православные верующие празднуют Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В этот день вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан от Иоанна Крестителя.





Этот праздник называют ещё Богоявлением, так как во время таинства крещения произошло чудо – на Христа сошёл Дух Святой в образе голубя. А с неба послышался голос: «Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!» Праздник Крещения открывает тайну Святой Троицы – голос – Бог Отец, голубь – Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын.

Это было первым явлением Христа народу Израиля. После этого за Иисусом последовали первые ученики, среди которых были апостолы Андрей и Пётр.

Называют Крещение еще и Просвещением, так как во время этого Таинства человек очищается от грехов.

Накануне Крещения, в Крещенский сочельник, установлен строгий пост.

Одна из главных святынь – крещенская вода, обладающая, по поверью, особыми исцеляющими свойствами. Даже малое количество этой воды при добавлении в обычную освящает её всю и восполняет силы человека как духовные, так и физические.

Традиционно многие верующие на Крещение погружаются в «купель», тем самым духовно очищаются. Но для этого необходимо быть подготовленным. Искренняя вера и молитва приближают людей к Богу.

Для освящения водных источников совершается крестный ход.

Водоосвящение (водосвятие) совершается и в Крещенский сочельник (18 января), и в сам день празднования Крещения – 19 января, когда проходит праздничная литургия, служится молебен.

Наталия ШИРКО.