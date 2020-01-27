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Свет праздничных огней

27.01.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Труженики ДРСУ-183, как всегда, порадовали оригинальностью. В сравнении с прошлыми годами дорожники ещё больше добавили огней. Кроме традиционной подсветки административного здания по периметру, не забыли про деревца. Обмотали гирляндами туи, большую ель. Настоящий сказочный уголок появился. Разумеется, на иллюминацию потребовались определённые средства. Но оно того стоит. Прохожие смотрят, любуются. Самим труженикам предприятия приятно приходить на работу утром и покидать производственную территорию вечером, наблюдая подобную красоту. Одно слово – здорово!

Свет праздничных огней

* * *
Коллектив ПУ «Чашникигаз» также на высоте. Административное здание в райцентре горит всевозможными огнями. Специальным подсвеченным конусом укрыт фонтан. Подобное ноу-хау от Чашникигаза весьма оригинально. В Новолукомле производственная база выглядит под стать. Здание по периметру, забор, прочие элементы – везде горят гирлянды. Передать на бумаге всё великолепие новогоднего антуража от газовой службы сложно. Тут, как говорится, лучше своими глазами увидеть и оценить.

Свет праздничных огней

* * *
Разумеется, всех нас порадовали и коммунальщики. На центральной площади возле райисполкома радуют светящиеся олени, большой шар. Прилегающий сквер завораживает. А как здорово прогуляться по Аллее влюбленных! Каких только огней здесь нет! И горящих, и мигающих, и переливающихся…
Праздничные дни продолжаются. И наши населённые пункты по-прежнему в яркой иллюминации. Гуляйте, смотрите и наслаждайтесь. И спасибо всем, кто проявил выдумку и оригинальность. От всего этого великолепия Новый год и Рождество радовали ещё больше.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 
 
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Труженики ДРСУ-183, как всегда, порадовали оригинальностью. В сравнении с прошлыми годами дорожники ещё больше добавили огней. Кроме традиционной подсветки...
 
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