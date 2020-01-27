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Старый Новый год

27.01.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

По юлианскому календарю 13 января мы будем отмечать Старый Новый год. Редкий исторический феномен получился в результате смены летоисчисления из-за расхождения между Юлианским и Григорианским календарями в 13 дней. Старый Новый год позволяет, так сказать, «допраздновать» один из самых любимых праздников.
А как отмечают Старый Новый год жители нашего района, чьё день рождение в этот день, 13 января? Какие традиции соблюдают они?

Старый Новый годНаталья Васильевна Филатова, многодетная мать, в декретном отпуске:
– Для меня этот день особенный, на этот день выпадает мой день рождения. А в этот году ещё и юбилей. Старый Новый год для меня всегда праздник в кругу родных и близких, друзей. Я выросла в многодетной семье, муж мой тоже богат на сестёр и братьев. У нас самих уже трое детишек. Главная семейная традиция – собираться всем вместе. Прекрасно, что нас так много, мы все роднимся, общаемся, друг друга поддерживаем. Готовлю на двойной праздник много вкусностей. Приятно, что все люди вокруг веселятся, отмечая Старый Новый год.

 

Старый Новый годТамара Ивановна Шушкевич, пенсионерка:
– Старый Новый год я традиционно встречаю в кругу своих родных, друзей и знакомых – это ещё и день моего рождения. Сыновья балуют повышенным вниманием. Никаких голубых огоньков по телевизору не смотрю. Готовлю разные лакомства, всегда хочется порадовать гостей новыми блюдами, предпочтение отдаю бюджетным рецептам.
В 2019 году во время празднования моего дня рождения и Старого Нового года у моей подруги родилась племянница, Полина Глинская. Разве это не чудо? Кстати, цифра тринадцать для меня на протяжении всей жизни была самая обычная.

Старый Новый годДмитрий Александрович Коваленко, врач-хирург Новолукомльской ЦРБ:
– Старый Новый год для меня семейный праздник. Домашний очаг, семейный уют, кулинарные шедевры от любимой супруги в этот день не могут не радовать. 13 января всегда рядом близкие, друзья и коллеги, которые дарят море позитива, желают исполнения всех желаний, открыты душой – а это и есть самое главное.
Как правило, в нашей семье новогодняя ёлка стоит нарядная по 14 января, поэтому фотографии с дня рождения всегда особенные, с главным символом Нового года, в окружении самых близких и родных мне людей.
Существует такое поверье: желание, загаданное в ночь с 13 на 14 января, обязательно сбудется. Загадывайте желания!

Марина МИШУЛКОВА.

 

 
 
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По юлианскому календарю 13 января мы будем отмечать Старый Новый год. Редкий исторический феномен получился в результате смены летоисчисления из-за
 
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