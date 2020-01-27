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Чашничане взяли кубок!

27.01.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Удачно выступили юные футболисты Чашникского района на Международном рождественском турнире, который проходил в Лиозно. Ребята 2006 – 2007 годов рождения (воспитанники тренеров Олега Дроздова и Льва Барабанова) продемонстрировали яркую игру, сумели обыграть сверстников из России, Могилёвской и Витебской областей.

Чашничане взяли кубок!

Особенно порадовала победа над хозяевами турнира. Соперники из Лиозно прошлым летом выиграли похожий турнир, который проходил в Новолукомле. Наши земляки жаждали реванша. И сумели доказать, что на этот раз они сильнее. Победа со счётом 3:0 была весьма убедительной. И произошло это в полуфинале. Никита Кудрявцев отличился дважды. А вратарь Иван Бурак завершил поединок «сухим».
В финале команда Чашникского района не оставила шансов сверстникам из Сенно. Итоговый счёт – 7:2. Нашей команде организаторы соревнований вручили кубок и золотые медали.
Никита Кудрявцев признан лучшим игроком турнира. Бомбардир награжден специальным призом. Также здорово проявили себя в ходе напряженных баталий Захар Жилинский, Вадим Войтёнок, Данила Кузьменков и другие футболисты. Вместе ребята и ковали победу.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 
 
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Удачно выступили юные футболисты Чашникского района на Международном рождественском турнире, который проходил в Лиозно. Ребята 2006 – 2007 годов рождения
 
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