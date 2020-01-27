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Испепеляющий жар Холокоста затронул и Пинщину
27.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим (территория нынешней Польши).
Холокост стал катастрофой евреев Европы и унес шесть миллионов жизней. За несколько лет нацисты создали 42 тысячи концентрационных лагерей и гетто. В Беларуси за годы войны погибло примерно 800 тысяч евреев.
Испепеляющий жар Холокоста затронул и Пинщину. За время оккупации района, которая продлилась до июля 1944 года, практически все евреи Пинского района были убиты. Немногим, благодаря местным жителям, удалось спастись. В Пинском районе 13 человек были удостоены почетного звания «Праведник народов мира» от израильского мемориального института «Яд Вашем» «в знак глубочайшей признательности за помощь, оказанную еврейскому народу в годы Второй мировой войны».
Как рассказала Татьяна Хвагина, экскурсовод, заместитель председателя Белорусского общественного объединения экскурсоводов и гидов-переводчиков, в память о трагедии Холокоста на Пинщине разработан экскурсионный маршрут. Он проходит через деревни Галево, Посеничи, урочище Добрая Воля, деревню Погост-Загородский и городской поселок Логишин. По этому маршруту едут зарубежные гости, которых волнует тема Холокоста.
В соседней деревне Борки жила семья Тёмных. За помощь партизанам, за сострадание прятавшимся в лесу еврейским детям каратели расстреляли и семью, и случайно оказавшихся поблизости посторонних людей. Остались в живых только 12-летняя Ольга и ее старший брат. Память этой семьи и других расстрелянных карателями земляков (всего 34 человека) увековечена на памятнике в центре деревни. А в окрестностях Борок в урочище Волчий Лес находится еще один памятный знак, установленный на месте, где в 1942 году были обнаружены и расстреляны фашистами бежавшие в лес узники погостского гетто.
Далее маршрут ведет в
Дань памяти жертвам Холокоста отдают во всем мире. В этом году по случаю 75-летней годовщины освобождения лагеря смерти «Освенцим» в Иерусалиме прошли памятные мероприятия, участие в которых приняли лидеры ряда стран мира. Главная цель – сохранить память о Холокосте и других трагических событиях Второй мировой войны во имя того, чтобы никогда не смогли повториться идеи нацизма, геноцида, превосходства одних наций над другими, пропагандировавшие убийство людей по их национальному, религиозному и иным признакам.
Инна УРБАНОВИЧ
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> Памятник у перекрестка дорог, соединяющих Погост-Загородский, Вяз и Камень. 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день...
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