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Испепеляющий жар Холокоста затронул и Пинщину

27.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Испепеляющий жар Холокоста затронул и Пинщину

Памятник у перекрестка дорог, соединяющих Погост-Загородский, Вяз и Камень.

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим (территория нынешней Польши).

Холокост стал катастрофой евреев Европы и унес шесть миллионов жизней. За несколько лет нацисты создали 42 тысячи концентрационных лагерей и гетто. В Беларуси за годы войны погибло примерно 800 тысяч евреев.

Испепеляющий жар Холокоста затронул и Пинщину. За время оккупации района, которая продлилась до июля 1944 года, практически все евреи Пинского района были убиты. Немногим, благодаря местным жителям, удалось спастись. В Пинском районе 13 человек были удостоены почетного звания «Праведник народов мира» от израильского мемориального института «Яд Вашем» «в знак глубочайшей признательности за помощь, оказанную еврейскому народу в годы Второй мировой войны».

Как рассказала Татьяна Хвагина, экскурсовод, заместитель председателя Белорусского общественного объединения экскурсоводов и гидов-переводчиков, в память о трагедии Холокоста на Пинщине разработан экскурсионный маршрут. Он проходит через деревни Галево, Посеничи, урочище Добрая Воля, деревню Погост-Загородский и городской поселок Логишин. По этому маршруту едут зарубежные гости, которых волнует тема Холокоста.

Погост-Загородский является, наверное, центральным пунктом в этой экскурсии. Это старинное местечко, где когда-то жила большая еврейская община. 10 августа 1941 года фашисты расстреляли в урочище Малая Долина шесть сельских активистов и 130 местных евреев. Потом вдоль улицы Озерной было создано еврейское гетто, куда согнали оставшихся в живых стариков, женщин, детей и молодежь. На памятнике, который стоит у перекрестка дорог, соединяющих Погост-Загородский, Вяз и Камень, выбиты слова: «Здесь похоронено 600 человек советских граждан еврейской национальности, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками 15 августа 1942 года. Вечная им память». А в самом Погосте недалеко от озера на обычной деревенской усадьбе – еще одно захоронение. Здесь могила 27 еврейских детей, спрятавшихся во время ликвидации гетто. Их обнаружили и расстреляли прямо на окраине деревни. Памятник на их могиле, как и другие памятники жертвам Холокоста на территории Загородского сельсовета, установлены при активном участии бывшего жителя Погоста Ицхака (Михаила) Южука, который в настоящее время проживает в Израиле и является председателем Общества выходцев из Погоста-Загородского в Израиле.

В соседней деревне Борки жила семья Тёмных. За помощь партизанам, за сострадание прятавшимся в лесу еврейским детям каратели расстреляли и семью, и случайно оказавшихся поблизости посторонних людей. Остались в живых только 12-летняя Ольга и ее старший брат. Память этой семьи и других расстрелянных карателями земляков (всего 34 человека) увековечена на памятнике в центре деревни. А в окрестностях Борок в урочище Волчий Лес находится еще один памятный знак, установленный на месте, где в 1942 году были обнаружены и расстреляны фашистами бежавшие в лес узники погостского гетто.

Далее маршрут ведет в Логишин – бывший районный центр. Наряду с католиками и православными здесь многие века жили евреи. К концу 19 века из 3 336 жителей насчитывалось 1 587 евреев. В конце 19 – начале 20 века отдельные еврейские семьи эмигрировали в Америку, и по статистике 1920 года в Логишине насчитывалось всего 1 827 человек, из них 122 иудея. С 25 июня 1941 года по 6 июля 1944-го Логишин был оккупирован фашистами. Репрессиям в первую очередь подверглось еврейское население Логишина и его окрестностей. В августе 1941 года на окраине католического кладбища было расстреляно более 300 евреев. Женщин, детей и стариков, уцелевших после этого расстрела, впоследствии поместили в погостское и пинское гетто. В 1990 году в городском поселке на средства землячества логишинцев в Израиле на месте расстрела был установлен памятный знак.

Дань памяти жертвам Холокоста отдают во всем мире. В этом году по случаю 75-летней годовщины освобождения лагеря смерти «Освенцим» в Иерусалиме прошли памятные мероприятия, участие в которых приняли лидеры ряда стран мира. Главная цель – сохранить память о Холокосте и других трагических событиях Второй мировой войны во имя того, чтобы никогда не смогли повториться идеи нацизма, геноцида, превосходства одних наций над другими, пропагандировавшие убийство людей по их национальному, религиозному и иным признакам.

Инна УРБАНОВИЧ

 
 
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