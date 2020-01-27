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В Центральном регионе растет количество «самозанятых» физических лиц

27.01.2020 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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По состоянию на 1 января в целом по Минской области состоят на учете и являются «самозанятыми» 6 058 человек.

В Центральном регионе растет количество «самозанятых» физических лиц

В сравнении с 2018 годом количество таких граждан увеличилось на 30,4 %. В бюджет области от названной категории плательщиков поступило 1,1 млн. рублей единого налога.

По-прежнему, наибольшее количество физических лиц в 2019 году оказывали в Минской области парикмахерские услуги – 1 702 человека и услуги репетиторства – 810 человек, а также занимались реализацией на торговых местах и (или) иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков), хлебобулочных и кондитерских изделий – 1348 человек.


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По состоянию на 1 января в целом по Минской области состоят на учете и являются «самозанятыми» 6 058 человек. В
 
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