В Центральном регионе растет количество «самозанятых» физических лиц





В сравнении с 2018 годом количество таких граждан увеличилось на 30,4 %. В бюджет области от названной категории плательщиков поступило 1,1 млн. рублей единого налога.

По-прежнему, наибольшее количество физических лиц в 2019 году оказывали в Минской области парикмахерские услуги – 1 702 человека и услуги репетиторства – 810 человек, а также занимались реализацией на торговых местах и (или) иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков), хлебобулочных и кондитерских изделий – 1348 человек.